Тема «времена года» нашла отражение во многих всемирно известных произведениях искусства. К примеру, в музыке — в цикле концертов для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, где каждое произведение олицетворяет определенное время года. В живописи к данной теме обращался Клод Моне. В серии «Стога сена» он изображал одно и то же живописное место в разное время года. В украинском фарфоре тему «времена года» мастерски воплотила известная художница Валентина Трегубова. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о серии статуэток, ставших раритетными.

«Каждая фигурка — это маленькая история, сотканная из народных мотивов, ярких красок и теплой лирической интонации»

— Серия «Времена года» Валентины Трегубовой сегодня не встречается на аукционах, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. — Когда-то давно я приобрела три фигурки у работницы Коростенского фарфорового завода. До сих пор ищу фигурку «Красное лето». Эта серия, которая в архивных источниках также называется «Четыре времени года», — восхитительный пример синтеза народной игрушки и декоративной скульптуры. Каждая фигурка — маленькая история, сотканная из народных мотивов, ярких красок и теплой лирической интонации. Главные персонажи — девушки в колоритных нарядах, украшенных цветами, венками, лентами и бусами. У каждой свое настроение. Весняночка просыпается первой, будит цветы, зовет птичек… Светлая, легкая и вдохновенная, она приветствует пробуждение земли. В ее волосах цветут сиреневые и розовые первоцветы, а в руках она держит голубей, приносящих добрые вести. Ее лицо сияет радостью. Образ символизирует возрождение, молодость и нежность. Нежные пастельные оттенки усиливают образ весенней свежести и чистоты.

ВІДЕО ДНЯ

В. Трегубова. «Весняночка» – из серии сувенирных скульптурных фигур «Четыре времени года». Коростенский фарфоровый завод. 1988

— Колоритно!

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— А вот «Красное Лето» — настоящая солнечная красавица! Она приносит самые теплые дни, спелые ягоды, ароматные цветы и веселый смех на лугу. Лето любит плести веночки и бегать босиком по зеленой траве. Эта красавица стоит среди воображаемых золотых колосьев, с распущенными, как спелая пшеница, волосами, она олицетворяет пик буйства природы и урожайность, щедро одаряя всех теплом. Ее румяные щеки светятся солнечной радостью. Она несет с собой песню рек и теплых ветров, аромат созревших садов. Веселая и смелая, как само солнышко, а румяные щечки напоминают сочные ягоды. Декоративные мотивы на одежде — цветочные и ягодные — усиливают образ лета как времени изобилия и щедрости.

В. Трегубова. «Красное лето» – из серии сувенирных скульптурных фигур «Четыре времени года». Коростенский фарфоровый завод. 1988

«Моя любимая фигурка — волшебная Зимушка»

— Какой же художница изобразила осеннюю пору?

— Осень — добрая и щедрая хозяйка. Она носит большие корзины с яблоками, грушами, орехами и медом. Осень любит тёплые цвета и уют, а еще рассказывает сказки под шелест листьев. Эта фигурка называется «Бабье лето». У осенней красавицы спокойный, ласковый взгляд, словно теплый вечер. На ее платке краски спелых фруктов и поздних цветов. Она делится со всеми обильными дарами садов и огородов и нежно прощается с теплом, готовя землю к отдыху. В глазах читается спокойная мудрость, в улыбке нежное прощание с солнечными днями. Она — как осенний вечер, золотистый и тихий, готовящий землю к зиме. Кроткая и мечтательная, с тихой улыбкой, передает настроение теплой осени. Образ «Бабьего лета» воплощает мотивы зрелости, богатства и гармонии. Насыщенные цвета подчеркивают щедрость осеннего урожая и придают фигурке ощущение жизненной полноты.

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В. Трегубова. «Бабье лето» из серии сувенирных скульптурных фигур «Четыре времени года». Коростенский фарфоровый завод. 1988

— Какая ваша любимая фигурка?

— Очаровательная Зимушка. Она — как белая фея, украшающая деревья и дома серебристым снегом. Зимушка приглашает играть в снежки, кататься на санках и греться дома с горячим какао и сказками у елки. Зимушка — настоящая зимняя волшебница. Она закутана в белый пушистый платок, как в снежный полушубок, а на щечках — нежный морозный румянец, синие орнаменты на одежде напоминают морозные узоры на окне. Ее ручки скрещены, словно она немножко продрогла, но личико все равно светится теплом. Она приносит сказочные снега, тихий шорох метелей и приглашает всех на зимние забавы. «Зимушка» Валентины Трегубовой символизирует чистоту, покой и обновление.

В. Трегубова. «Зимушка» из серии сувенирных скульптурных фигур «Четыре времени года». Коростенский фарфоровый завод. 1988

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«Зритель видит в этих работах не только времена года, но и родительский дом, чувствует запах сада и запах свежего снега»

— Валентина Трегубова создала живых и теплых персонажей, близких как детям, так и взрослым, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Миниатюрная серия является не только декоративной, но и глубоко символической, ведь показывает любовь к земле, праздникам, песням и изменениям времен года как к вечному ритму жизни. Каждая скульптурка излучает хорошее настроение и лирическую мягкость, присущую творческой манере Трегубовой. Маленькие скульптуры — как сказочные существа, которые рассказывают нам о красоте каждого времени года и дарят радость, уют и мечту. Эта раритетная серия популярна среди коллекционеров украинского фарфора. Как я уже говорила, у меня три фигурки из четырех. Когда я рассматриваю эти маленькие статуэтки, они словно оживают и приглашают в свою собственную сказку. Глядя на них, можно ощутить аромат весны, тепло лета, щедрость осени и зимнюю магию. Каждая фигурка — это маленькое чудо.

— В чем, по вашему мнению, секрет популярности этих статуэток Валентины Трегубовой?

— В теплоте образов. Зритель видит в них не только времена года, но и родительский дом, детство, чувствует аромат сада и запах свежего снега.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных фарфористов на тему пляжного отдыха.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Трегубова. Серия сувенирных скульптурных фигур «Четыре времени года». Коростенский фарфоровый завод. 1988

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