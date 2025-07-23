41.40 / 41.94 48.63 / 49.28
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Вкус, за который не стыдно: кабачковая закуска на зиму, которую едят ложкой прямо из банки

13:59 23 июля 2025
Кабачки с перцем на зиму по проверенному рецепту

Блюда за кабачков очень популярны в Украине. Администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом закуски из кабачков и болгарского перца.

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг (прокрутить на мясорубке с большой решеткой)
перец болгарский — 5 шт (прокрутить на мясорубке)
томатная паста — 700 г
масло растительное — 1 стакан
сахар — 1 стакан
соль — 3 ст л
уксус 9% - 3 ст. л
чеснок — 5 зубчиков (пропустить через пресс)
пучок зелени петрушки
черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Растительное масло налить в кастрюлю с толстым дном, разогреть, добавить томатную пасту, положить кабачки, болгарский перец, чеснок, сахар, соль, измельченную петрушку. Тушить 40 минут после закипания на медленном огне, часто помешивая. За 5 минут до окончания приготовления влить уксус. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», фуд-блогер Алина из Черкасской области, которая сейчас проживает в США и имеет 3,83 млн подписчиков, поделилась рецептом овощной икры.

«Невероятно вкусные кабачки — идеальная закуска или намазка на хлеб. Удачное сочетание ингредиентов обязательно попробуйте приготовить так кабачки», — посоветовала блогерша.

РЕКЛАМА

174

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дорофеева, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой

Актриса Надежда Хильская

Популярная актриса стала телеведущей (фото)

Следующий материал
Новости партнеров