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Вкус, за который не стыдно: кабачковая закуска на зиму, которую едят ложкой прямо из банки
Блюда за кабачков очень популярны в Украине. Администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом закуски из кабачков и болгарского перца.
Ингредиенты:
кабачки — 3 кг (прокрутить на мясорубке с большой решеткой)
перец болгарский — 5 шт (прокрутить на мясорубке)
томатная паста — 700 г
масло растительное — 1 стакан
сахар — 1 стакан
соль — 3 ст л
уксус 9% - 3 ст. л
чеснок — 5 зубчиков (пропустить через пресс)
пучок зелени петрушки
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
Растительное масло налить в кастрюлю с толстым дном, разогреть, добавить томатную пасту, положить кабачки, болгарский перец, чеснок, сахар, соль, измельченную петрушку. Тушить 40 минут после закипания на медленном огне, часто помешивая. За 5 минут до окончания приготовления влить уксус. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.
Как писали «ФАКТЫ», фуд-блогер Алина из Черкасской области, которая сейчас проживает в США и имеет 3,83 млн подписчиков, поделилась рецептом овощной икры.
«Невероятно вкусные кабачки — идеальная закуска или намазка на хлеб. Удачное сочетание ингредиентов обязательно попробуйте приготовить так кабачки», — посоветовала блогерша.174
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