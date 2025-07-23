Вкус, за который не стыдно: кабачковая закуска на зиму, которую едят ложкой прямо из банки

Блюда за кабачков очень популярны в Украине. Администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом закуски из кабачков и болгарского перца.

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Ингредиенты: кабачки — 3 кг (прокрутить на мясорубке с большой решеткой)

перец болгарский — 5 шт (прокрутить на мясорубке)

томатная паста — 700 г

масло растительное — 1 стакан

сахар — 1 стакан

соль — 3 ст л

уксус 9% - 3 ст. л

чеснок — 5 зубчиков (пропустить через пресс)

пучок зелени петрушки

черный молотый перец по вкусу Способ приготовления: Растительное масло налить в кастрюлю с толстым дном, разогреть, добавить томатную пасту, положить кабачки, болгарский перец, чеснок, сахар, соль, измельченную петрушку. Тушить 40 минут после закипания на медленном огне, часто помешивая. За 5 минут до окончания приготовления влить уксус. Разлить по стерилизованным банкам, закатать. РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», фуд-блогер Алина из Черкасской области, которая сейчас проживает в США и имеет 3,83 млн подписчиков, поделилась рецептом овощной икры.

«Невероятно вкусные кабачки — идеальная закуска или намазка на хлеб. Удачное сочетание ингредиентов обязательно попробуйте приготовить так кабачки», — посоветовала блогерша.

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