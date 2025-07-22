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Кабачковая икра по-новому по рецепту «красотки с волшебным голосом» Alina FooDee: срочно приготовьте кабачки так!

9:56 22 июля 2025
Alina FooDee

Фудблогер Алина из Черкасской области, которая сейчас проживает в США и имеет 3,83 млн подписчиков, ранее рассказывала, как приготовить несколько видов глазури, а в разгар сезона кабачков поделилась рецпетом овощной икры.

«Невероятно вкусные кабачки — идеальная закуска или намазка на хлеб. Удачное сочетание ингредиентов, обязательно попробуйте приготовить так кабачки», — советует блогер на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт. (600 г);
  • Морковь — 1 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 2−3 зубчика;
  • Плавленый сыр — 100 г;
  • Соль — 0,5 ч.л.

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Приготовление:

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  • Кабачки нарезать, добавить соль и оставить на время, чтобы овощи пустили сок.
  • Лук измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить морковь, натертую на мелкой терке.
  • Добавить в сковороду кабачки, отжав лишнюю влагу, и обжарить до готовности.
  • Добавить измельченный чеснок и сыр. Хорошо перемешайте и оставьте на плите еще на минуту.
  • По желанию добавить укроп.

«Обязательно приготовьте. Это так вкусно: чеснок с плавленым сыром, с кабачками, лучком и морковью. Классная намазка! Отличная альтернатива классической кабачковой икре», — отметила блогер и добавила, что кабачки можно готовить как до готовности, так и до состояния al dente.

О том, как приготовить кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде, читайте на нашем сайте.

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Фото — скриншот

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