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Очень вкусное пюре, но… не картофельное: просто и быстро
Картофельное пюре любят многие. А пробовали ли когда-нибудь пюре из цветной капусты? Если нет, приготовьте это блюдо и угостите родных и близких. Возможно, оно станет одним из любимых в вашей семье. Такое пюре вкусное и ароматное, а еще очень нежное. Подавайте блюдо эстетично, как в вашем любимом ресторане.
Готовить дома — прекрасная идея. Ведь домашняя еда натуральная, а это очень важно для здоровья. Кроме того, это бюджетно. Ведь еда в ресторанах и полуфабрикаты в маркетах стоят намного дороже. Готовьте с удовольствием! Экспериментируйте на кухне и открывайте для себя и родных новые вкусы.
Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом лакомства из цветной капусты.
Пюре из цветной капусты
- 1 небольшая цветная капуста
- 2 вареных яйца
- Соль
- 50 г сливочного масла
- 1 лавровый листик
- Можно добавить немного пармезана
Цветную капусту отварить с лавровым листом и посолить. Пропустить через блендер, добавив сливочное масло и вареные яйца.
При подаче натереть пармезан.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт бульбовников по-полесски — блюда для всей семьи, которое пришло из глубины веков.
Фото из альбома Эллы Ивановой168
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