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Книга рецептов

Очень вкусное пюре, но… не картофельное: просто и быстро

22:01 23 июля 2025
Пюре из цветной капусты. Фото кулинара Эллы Ивановой

Картофельное пюре любят многие. А пробовали ли когда-нибудь пюре из цветной капусты? Если нет, приготовьте это блюдо и угостите родных и близких. Возможно, оно станет одним из любимых в вашей семье. Такое пюре вкусное и ароматное, а еще очень нежное. Подавайте блюдо эстетично, как в вашем любимом ресторане.

Готовить дома — прекрасная идея. Ведь домашняя еда натуральная, а это очень важно для здоровья. Кроме того, это бюджетно. Ведь еда в ресторанах и полуфабрикаты в маркетах стоят намного дороже. Готовьте с удовольствием! Экспериментируйте на кухне и открывайте для себя и родных новые вкусы.

Кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом лакомства из цветной капусты.

Пюре из цветной капусты

  • 1 небольшая цветная капуста
  • 2 вареных яйца
  • Соль
  • 50 г сливочного масла
  • 1 лавровый листик
  • Можно добавить немного пармезана


Цветную капусту отварить с лавровым листом и посолить. Пропустить через блендер, добавив сливочное масло и вареные яйца.

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При подаче натереть пармезан.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт бульбовников по-полесски — блюда для всей семьи, которое пришло из глубины веков.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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