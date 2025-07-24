Его руки действительно были золотыми: солдат из Черкасской области не перенес тяжелого ранения

Жители Тальновской громады провели в последний путь защитника Виталия Щербину. После тяжелого ранения, которое он получил, защищая Родину, воин отошел в вечность, сообщает городской совет. 6 июля ему исполнилось 47 лет.

ВІДЕО ДНЯ

«Виталий нашел свое призвание в сфере строительства. Работал в строительной бригаде. Его руки действительно были золотыми: за что бы он ни брался, все доводил до совершенства. Строительство стало не просто работой, а настоящей страстью, в которую он вкладывал душу. Он строил не только дома, но и крепкие отношения с людьми, ведь имел множество друзей, безгранично уважавших его за светлую доброту и искренность. Больше всего Виталий любил свою семью: родителей, а также своих сыновей. Всю жизнь он провел в родном городе, где создавал, любил и мечтал», — рассказали в горсовете.

В 2025 году мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Он сменил мирную профессию строителя, став стрелком-санитаром механизированного отделения.

«Но, к сожалению, война безжалостна. 13 июля 2025 года его сердце остановилось в одном из госпиталей. Оно билось до последнего дыхания, но не выдержало ран, полученных при выполнении боевого задания. Виталий был человеком, излучавшим жизнерадостность. Он всегда был готов протянуть руку помощи, поддержать, прийти на выручку не только родным, но и любому, кто нуждался в его совете или поддержке. Он безгранично ценил жизнь, знал свое место в ней и твердо шел своим путем», — отметили в горсовете.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на войне погиб 21-летний защитник с Полтавщины, который после ранений каждый раз возвращался к побратимам.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас в Facebook