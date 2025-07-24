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Взрыв в центре Киева должен был раздаться вечером: киевлянка по «заданию СБУ» готовила теракт по заказу россии
СБУ предотвратила очередной теракт — на этот раз в центре Киева, который должен был произойти вечером 23 июля.
По информации спецслужбы, контрразведка Службы безопасности задержала женщину, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в центре украинской столицы.
Женщина действовала по указанию российских спецслужб, которые планировали дистанционно взорвать самодельные взрывные устройства (СВУ) в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей.
Террористка должна была оставить в кофейне два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Сотрудники СБУ задержали фигурантку «на горячем», когда она вошла в кафе со спрятанной в сумку взрывчаткой.
По материалам расследования, заказ врага выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта, убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ.
Женщина получила от российского куратора геолокацию места запланированного теракта, где должна была оставить взрывчатку.
У нее изъяли телефон с подтверждением контактов с оккупантами. Решается вопрос о квалификации ее действий.
«Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в пределах действующего законодательства Украины. В случае получения подозрительных предложений или контактов с неизвестными лицами, представляемыми работниками СБУ, немедленно сообщайте об этом на горячую линию СБУ 0 800 501 482 или в чат-бот „Спали ФСБшника“ t. me/spaly_fsb_bot», — говорится в сообщении.
Напомним, недавно СБУ задержала китайского студента, пытавшегося получить техническую документацию по производству украинских ракет «Нептун».119
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