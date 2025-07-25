Не успел стать отцом: на Сумщине погиб эколог из Винницкой области

На щите вернулся в родной город Липовец защитник Василий Шевчук. Во время выполнения задания 17 июля этого года старший солдат погиб на Сумском направлении возле села Яблоновка, сдерживая врага. Теперь ему навсегда 29, сообщает городской совет.

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«Василий получил высшее образование в Киевском национальном университете биоресурсов и природопользования по специальности „экология“. Работал по специальности и проживал в столице. Был трудолюбивым и ответственным, всегда готовым поддержать или помочь, его искренняя улыбка и оптимизм поддерживали других. Одноклассники его вспоминают как доброго, отзывчивого товарища, готового при необходимости подставить свое плечо. Для них он был настоящим другом», — говорится в сообщении.

Василий любил жизнь, семью, друзей. Особое уважение испытывал к родителям, заботился о брате. Мечтал посадить сад, построить дом, родить детей.

«В мае 2024 года его мобилизовали. Мужчина служил оператором группы специального назначения. Побратимы его ценили и уважали не только за мужество, но и за верность в дружбе, искренность. У погибшего героя остались мать, отец, который с первого дня полномасштабной войны защищает Украину в Донецкой области, брат, жена», — добавляют земляки воина.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте отца двоих сыновей из Кировоградской области.

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