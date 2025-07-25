Военный «сливал» россиянам координаты учебных полигонов ВСУ в Одесской области

Начиная с конца мая и в течение первого месяца лета россияне нанесли несколько ударов по украинским полигонам — были жертвы и пострадавшие. В частности, удар Искандера по Сумщине корректировал дрон-разведчик противника. Но бывает и так, что вражеские средства поражения наводят предатели.

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Так, в ГБР сообщают, что после завершения досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, который сливал данные фсб рф о дислокации учебных полигонов в Одесской области.

Задержанный с начала 2025 года собирал информацию и через знакомого за границей передавал данные для российской спецслужбы, предоставляя разъяснения по координатам и количеству находящихся на полигоне военнослужащих. За каждую «наводку» он получал по три тысячи гривен.

Фото ДБР

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Предателя задержали в марте 2025 года, предупредив обстрел полигона с военнослужащими. Ему инкриминировали государственную измену. Санкция статьи — до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что весной этого года был задержан военный — инструктор Яворивского полигона, работавший одновременно и на фсб, и на гру. Перед ним была поставлена задача по ликвидации командиров ВСУ, вместе со своими подразделениями проходивших боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны.

Фото ГБР

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