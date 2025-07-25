Огурцы на зиму со свежим луком от Лилии Цвит: ароматные, хрустящие и очень вкусные

Кулинар Лилия Цвит, ранее поделившаяся рецептами вкусных закусок из редиса, поделилась рецептом консервации огурцов на зиму. Во время этой консервации овощи закладываются в банки сырыми, затем заливаются горячим маринадом. Лук придает закуске лёгкую сладкую нотку, что прекрасно дополняет вкус огурцов, но не перебивает его. Такой консервированный салат не нуждается в пастеризации и отлично хранится в прохладном месте.

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Ингредиенты (1 порция):

Основные:

Огурец — 600 г

Лук желтый репчатый — 1 шт.

Специи:

Укроп, зонтики — 1 шт.

Зубки чеснока — 2 шт.

Перец душистый, горошек — 3 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

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Для маринада:

Вода — 750 мл

Сахар — 75 г

Соль каменная — 1 ст. л.

Уксус 9% - 75 мл

Способ приготовления:

Подготовка ингредиентов: Хорошо помойте огурцы, обрежьте кончики и разрежьте пополам. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами.

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Стерилизация банок: Промойте банки содой, затем простерилизуйте их над паром или в духовке при 120 °C в течение 10 минут. Крышки прокипятите 5 минут.

Закладка овощей: На дно каждой банки положите укроп, очищенный чеснок и лавровый лист. Затем чередуйте слои огурцов и лука.

Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, помешивая, пока соль и сахар полностью не растворятся.

Заливка и стерилизация: Аккуратно залейте горячий маринад в банки до самого верха. Накройте стерильными крышками. Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и стерилизуйте семь минут.

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Закрутка: Плотно закрутите банки крышками. Оставьте их остыть, не накрывая.

Как писали «ФАКТЫ», ранее администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом маринованных корнишонов.

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