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Огурцы на зиму со свежим луком от Лилии Цвит: ароматные, хрустящие и очень вкусные
Кулинар Лилия Цвит, ранее поделившаяся рецептами вкусных закусок из редиса, поделилась рецептом консервации огурцов на зиму. Во время этой консервации овощи закладываются в банки сырыми, затем заливаются горячим маринадом. Лук придает закуске лёгкую сладкую нотку, что прекрасно дополняет вкус огурцов, но не перебивает его. Такой консервированный салат не нуждается в пастеризации и отлично хранится в прохладном месте.
Ингредиенты (1 порция):
Основные:
Огурец — 600 г
Лук желтый репчатый — 1 шт.
Специи:
Укроп, зонтики — 1 шт.
Зубки чеснока — 2 шт.
Перец душистый, горошек — 3 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Масло растительное — 1 ст. л.
Для маринада:
Вода — 750 мл
Сахар — 75 г
Соль каменная — 1 ст. л.
Уксус 9% - 75 мл
Способ приготовления:
Подготовка ингредиентов: Хорошо помойте огурцы, обрежьте кончики и разрежьте пополам. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Стерилизация банок: Промойте банки содой, затем простерилизуйте их над паром или в духовке при 120 °C в течение 10 минут. Крышки прокипятите 5 минут.
Закладка овощей: На дно каждой банки положите укроп, очищенный чеснок и лавровый лист. Затем чередуйте слои огурцов и лука.
Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, помешивая, пока соль и сахар полностью не растворятся.
Заливка и стерилизация: Аккуратно залейте горячий маринад в банки до самого верха. Накройте стерильными крышками. Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и стерилизуйте семь минут.
Закрутка: Плотно закрутите банки крышками. Оставьте их остыть, не накрывая.
Как писали «ФАКТЫ», ранее администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом маринованных корнишонов.122
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