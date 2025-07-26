- 11:32 Зибров, Козловский и Никитюк в седле: известный блогер устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен
- 11:09 Когда и на каких каналах смотреть «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 10:48 «Нет ничего важнее, чем это»: Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
- 10:26 «Чувствую чуть ли не стыд»: телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам после трагедии с сыном
- 09:57 Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной
- 09:33 Анталия в огне: Турцию, страдающую от 50-градусной жары, охватили новые лесные пожары
- 09:07 Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии
- 08:41 Ночью оккупанты продолжали терроризировать Сумы и Харьков: есть раненые
- 08:17 Стрельцы проведут день в покое, а у Скорпионов будет больше дел, чем они ожидали: гороскоп на воскресенье, 27 июля
- 26.07 22:28 Что нужно знать, покупая одежду с витрины: некоторые нюансы вас удивят
- 26.07 22:00 Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой
- 26.07 21:31 Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
«Чем меньше плесканец, тем крепче должен быть напиток», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Плесканец — традиционная украинская посуда, которая использовалась для подачи крепких напитков. Его часто украшали орнаментом с мотивами изобилия и оберегов. Плесканец имеет цельную форму, в отличие от куманца, напоминающего бублик.
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о серии плесканцов, вдохновленных известными украинскими песнями.
«Плесканец — один из атрибутов щедрого праздничного стола, за которым собираются родные и друзья»
— Сувенирные фарфоровые плесканцы, созданные на Тернопольском фарфоровом заводе в 1960-х годах, очаровывают красотой, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В авторских работах Петра Тарасенко и Марии Терещук оживают песни, сказки и танцы. Плесканец — один из атрибутов щедрого праздничного стола, за которым собираются родные и друзья. Гости наслаждаются блюдами украинской кухни. Здесь и борщ, и голубцы, и вареники с разными начинками… За столом раздаются тосты с пожеланиями счастливой доли, крепкого здоровья, успехов… Каждый плесканец рассказывает об атмосфере украинского застолья, где обычно звучат и любимые песни.
— Эта серия раритетная?
— Да. Найти ее сегодня в продаже практически невозможно. На каждом плесканце с одной стороны мы видим сюжет по мотивам песни, с другой — цитату из нее. Вот плесканец с орнаментом, вдохновленный известной песней «Два кольори». Он оживает на белой поверхности фарфора, как вышивка на сорочке. На обороте цитата: «Два кольори мої, два кольори: червоне — то любов, а чорне — то журба». К сожалению, надпись на изделии видна недостаточно четко — с момента создания работы прошло более полувека. Время, как видим, может быть безжалостным…
«Интересна история создания песенного шедевра «Два кольори»
— Яркая работа!
— Этот плесканец создан по мотивам всемирно известной украинской песни поэта Дмитрия Павлычко и композитора Александра Билаша «Два кольори», написанной в 1964 году. Главная тема песни — судьба человека, символически вышитая на холсте жизни красными и черными нитями: красная — это любовь, черная — это печаль. Эту песню исполняли известные украинские певцы: Дмитрий Гнатюк и Квитка Цисык, есть она и в репертуаре Василия Зинкевича. Интересна история создания песенного шедевра. Поэт и композитор скучали на комсомольском съезде и вдруг обратили внимание на женщину в черном платке с красными розами. Так родилась идея песни, которая стала любимой у миллионов людей в Украине и за границей.
— Что известно о художниках, создавших эти плесканцы?
— Петр Тарасенко — художник-керамист. Одно время был главным художником Тернопольского фарфорового завода. В 1980-е годы работал художником на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Проектировал формы чайных и кофейных сервизов, чайников и комплектов для напитков, декоративных блюд, сувениров, цветочные вазы, скульптуру и мастерски декорировал свои авторские произведения. Его работы хранятся в Национальном музее декоративного искусства Украины, Музее истории Киева, Национальном историко-этнографическом заповеднике «Переяслав», Хмельницком краеведческом музее, Музее изящных искусств (г. Черноморск Одесской обл.). Мария Терещук, которая училась изобразительному искусству во Львове, имеет в творчестве немало работ на гуцульские мотивы.
Читайте также: «Фарфоровые сервизы с орнаментами вышиванки поражают красотой и изысканностью», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
— Какой из дизайнов плесканцов вам больше всего нравится?
— Наверное, декор плесканца «Закувала та сива зозуля» — по мотивам украинской песни на слова Петра Нищинского. На лицевой стороне — птица, поющая песню о судьбе, любви, родном крае. Вокруг — цветы. Рисунок создан в стиле петриковской росписи. Кукушка в украинской традиции — птица судьбы, предвестник весны и обновления. Высота этого плесканца — 23 сантиметра. Он почти вдвое больше плесканца «Два кольори мої, два кольори», высота которого — десять сантиметров. Традиционно считается: чем меньше плесканец, тем крепче должен быть напиток. Однако эти плесканцы сугубо декоративно-сувенирные. Крышечки у них не открываются.
«Каждое из этих изделий — как маленькая поэтическая повесть, исполненная народной мудрости, шутливой забавы и глубокой лирики»
— А вот сувенирный плесканец, созданный по мотивам украинской народной шутливой песни «Дам лиха закаблукам», — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — На нем изображены двое казаков, танцующих гопак. Песня «Дам лиха закаблукам» — веселый и одновременно глубокий рассказ о свободе, веселом духе и естественном желании танцевать, шутить, жить легко и смело. Это фарфоровое произведение искусства напоминает нам, что даже в самые тяжелые времена украинцы не теряли умения смеяться, петь и жить с огоньком в глазах. И эта философия — дарить «лиха закаблукам», то есть отгонять печаль, страхи и будничные заботы, — одна из самых ярких черт украинского народа.
— Коллекция украинских сувенирных плесканцов, созданных в 1960-х годах на Тернопольском фарфоровом заводе Петром Тарасенко и Марией Терещук, очень интересна.
— Да. Каждое из этих изделий — как маленькая поэтическая повесть, исполненная народной мудрости, шутливой забавы и глубокой лирики. Пусть каждый, кто коснется их, почувствует не просто прохладу керамики, а дыхание родной земли, разноголосье песен на ярмарке, тепло родительского дома. Каждый плесканец имеет свой характер, свою песню, а вместе они создают один большой хор, в котором звучит память народа — живая, теплая и бесконечная…
Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Ранее в интервью «ФАКТАМ» коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных фарфористов на тему пляжного отдыха.
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заголовке: П. Тарасенко, М. Терещук. Плесканец «Закувала та сива зозуля» — по мотивам украинской песни на слова П. Нищинского. Тернопольский фарфоровый завод, 1967 год.193
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко