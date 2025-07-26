Рецепт проверенный годами: как вкусно приготовить овощи на зиму

У кулинара Лилии Цвит, которая поделилась рецептом вкусной закуски из кабачков, есть группа поклонников, которые тоже в соцсетях публикуют свои рецепты и дают советы по кулинарии.

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Так в группе «Пляцки рецепты от Лилии Цвит» появился рецепт овощного ассорти, который понравится тем, кто любит цветную капусту, перец и другие овощи.

Овощи для этого рецепта могут быть разные — по вкусу каждой хозяйки.

Рецепт маринада:

3 л. воды,

8 ст. лож. сахара,

4 ст. лож. соли,

200 гр уксуса.

Лавровый лист, перец горошек, душистый перец.

Маринада хватает на 6 -7 литровых банок.

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Приготовление:

На дно банки положить: укроп, петрушку, пучок тертой моркови, половинку лука порезанного полукольцами, половинку перца порезанного соломкой.

Доложить до половины банки огурцами, а затем до полной банки — сырую цветную капусту.

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Подготовленные банки залить маринадом (можно, как холодным, так и горячим).

Стерилизовать 1л банку — 10 — 15 минут.

Любителям овощей также стоит обратить внимание на рецепт закуски из кабачков и болгарского перца.

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