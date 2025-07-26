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Пикантные кабачки на зиму: кулинар поделилась рецептом идеальной закуски
В сезон кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, в том числе и на зиму, когда яркая закуска будет очень кстати.
Кулинар из Львова Лилия Цвит предложила рецепт кабачков с перцем чили.
«Пикантные кабачки с чили на зиму — идеальная закуска для любителей остренького! Хрустящие, ароматные, с легкой кислинкой и выразительным острым вкусом — эти кабачки станут изюминкой на вашем столе. Готовятся просто, а съедаются еще быстрее», — отметила хозяйка.
Кабачки с чили
Ингредиенты на 1 л банка:
Кабачки — 500 г
Петрушка — 50 г
Острый перец — 1 шт.
Чеснок — 50 г
Маринад (на 1 л банка)
Вода — 300 мл.
Сахар — 90 г
Соль — 1,5 ст.л.
Масло растительное — 60 мл.
Уксус — 50 мл.
Душистый перец — 3 горошки
Приготовление:
Нарезать петрушку, измельчить чеснок, добавить острый перец и перемешать.
Молодые кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,5 см.
Кабачки складывать в чистые банки, чередуя с острой приправой.
Приготовить маринад, добавить уксус.
Залить горячим маринадом кабачки в банках.
Стерилизовать литровые банки 12−15 минут с момента закипания.
Оставить остывать при комнатной температуре. Укутывать банки одеялом не нужно.
Мы также рассказывали, как приготовить кабачковую икру по фирменному рецепту Марины Гармаш.145
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