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Книга рецептов

Пикантные кабачки на зиму: кулинар поделилась рецептом идеальной закуски

17:15 26 июля 2025
Кабачки на зиму, фото скриншот видео

В сезон кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, в том числе и на зиму, когда яркая закуска будет очень кстати.

Кулинар из Львова Лилия Цвит предложила рецепт кабачков с перцем чили.

«Пикантные кабачки с чили на зиму — идеальная закуска для любителей остренького! Хрустящие, ароматные, с легкой кислинкой и выразительным острым вкусом — эти кабачки станут изюминкой на вашем столе. Готовятся просто, а съедаются еще быстрее», — отметила хозяйка.

Кабачки с чили

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Ингредиенты на 1 л банка:

Кабачки — 500 г
Петрушка — 50 г
Острый перец — 1 шт.
Чеснок — 50 г

Маринад (на 1 л банка)
Вода — 300 мл.
Сахар — 90 г
Соль — 1,5 ст.л.
Масло растительное — 60 мл.
Уксус — 50 мл.
Душистый перец — 3 горошки

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Приготовление:

Нарезать петрушку, измельчить чеснок, добавить острый перец и перемешать.

Молодые кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Кабачки складывать в чистые банки, чередуя с острой приправой.

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Приготовить маринад, добавить уксус.

Залить горячим маринадом кабачки в банках.

Стерилизовать литровые банки 12−15 минут с момента закипания.

Оставить остывать при комнатной температуре. Укутывать банки одеялом не нужно.

Мы также рассказывали, как приготовить кабачковую икру по фирменному рецепту Марины Гармаш.

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