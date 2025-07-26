Пикантные кабачки на зиму: кулинар поделилась рецептом идеальной закуски

В сезон кабачков можно приготовить множество вкусных блюд, в том числе и на зиму, когда яркая закуска будет очень кстати.

Кулинар из Львова Лилия Цвит предложила рецепт кабачков с перцем чили.

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«Пикантные кабачки с чили на зиму — идеальная закуска для любителей остренького! Хрустящие, ароматные, с легкой кислинкой и выразительным острым вкусом — эти кабачки станут изюминкой на вашем столе. Готовятся просто, а съедаются еще быстрее», — отметила хозяйка.

Кабачки с чили

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Ингредиенты на 1 л банка:

Кабачки — 500 г

Петрушка — 50 г

Острый перец — 1 шт.

Чеснок — 50 г

Маринад (на 1 л банка)

Вода — 300 мл.

Сахар — 90 г

Соль — 1,5 ст.л.

Масло растительное — 60 мл.

Уксус — 50 мл.

Душистый перец — 3 горошки

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Приготовление:

Нарезать петрушку, измельчить чеснок, добавить острый перец и перемешать.

Молодые кабачки нарезать кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Кабачки складывать в чистые банки, чередуя с острой приправой.

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Приготовить маринад, добавить уксус.

Залить горячим маринадом кабачки в банках.

Стерилизовать литровые банки 12−15 минут с момента закипания.

Оставить остывать при комнатной температуре. Укутывать банки одеялом не нужно.

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