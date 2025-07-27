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Ким Чен Ын готовит армию к «настоящей войне»: что происходит и при чем здесь Украина

17:32 27 июля 2025
Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ина на фоне агрессивной войны россии против Украины, на которой он зарабатывает миллиарды, призвал армию быть готовой к «настоящей войне в любое время». Солдаты должны быть способны «уничтожить врага в любом бою», заявил Ким во время масштабных военных учений. Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA.

На кадрах государственного телевидения видно, как солдаты стреляют гранатами в сторону моря во время военных учений. Ким, как сообщается, наблюдал за учениями в бинокль.

Пхеньян является одним из важнейших приверженцев москвы в ее войне против Украины. Северная Корея подтвердила в апреле, что она отправляет солдатв россию и снабжает ее оружием. В Курской области северокорейские подразделения сражались вместе с россиянами, чтобы оттеснить украинские войска. По данным Сеула, в боях погибли около 600 северокорейских солдат, а тысячи получили ранения. Северная Корея также поставляла гранаты и ракеты российской армии.

Северная Корея и рф подписали в 2024 году пакт о взаимной обороне. На недавней встрече с министром иностранных дел россии Ким пообещал безусловную поддержку москве в войне против Украины.

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