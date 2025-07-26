Никогда не терял веры: на Покровском направлении погиб воин с Полтавщины

В Лохвице в последний путь провели бойца Виталия Перетятько. Пулеметчик егерского отделения погиб 8 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания. Произошло это вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области. Но только теперь тело удалось вернуть домой. Бойцу навеки 46 лет, сообщает Лохвицкий городской совет:

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«Виталий после школы поступил на заочное отделение Лохвицкого филиала Полтавского техникума пищевых технологий. Во время учебы был призван на срочную военную службу. После ее прохождения вернулся в техникум и завершил обучение в 2000 году. Долгое время работал в сфере охраны компании в городе Полтаве. Впоследствии вернулся в родную Лохвицу, где продолжил работать по специальности, зарекомендовав себя как ответственный, надежный и добросовестный работник».

24 мая 2024 года Виталий принял сознательное и смелое решение защищать Родину. Его жизненный и боевой путь, хоть и был недолгим в ВСУ, оставил после себя глубокий след — пример мужества, честности и безграничной любви к Украине.

«Виталия помнят улыбающимся, светлым, искренним. Он был человеком, который ценил родных, поддерживал друзей, никогда не терял веры и надежды. Его ответственность, доброта и преданность вызывали уважение всех, кто имел честь работать или служить с ним рядом», — отметили в горсовете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою на Сумщине погиб отец двух сыновей из Кировоградской области.

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