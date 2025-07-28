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Шпионил за военными эшелонами на Волыни: СБУ задержала агента спецслужбы Лукашенко
После начала широкомасштабной агрессии рф против Украины в феврале 2022 года, украинская спецслужба постоянно разоблачает агентов, работающих не только на страну-агрессора, но и на другие государства. В частности, недавно была разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии.
Также, как сообщают в СБУ, на Волыни был задержан агент белорусского кгб, который шпионил на северной границе Украины и пытался получить данные об обороне границы Украины в этом регионе.
Предатель — 24-летний местный безработный, который искал «легкие заработки» на Телеграмм-каналах и согласился выполнять задачи белорусских спецслужб. Это касалось слежки за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северной границе Украины, а также обнаружения военных эшелонов в области.
«Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Сил обороны и обозначал их геолокации на гугл-картах. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства», — говорится в сообщении.
Украинская спецслужба установила личность, с которой общался предатель. В ходе спецоперации дополнительно были обеспечены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.
Вражескому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что на днях в столице сотрудники спецслужбы задержали женщину, которая вечером 23 июля пыталась установить самодельные взрывные устройства в кафе в центре украинской столицы. Российская спецслужба планировала дистанционно взорвать СВУ вечером, чтобы убить максимальное количество людей.
Фото СБУ113
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