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Китаю не нужна победа россии в войне — у него другая цель, — СМИ
Министр иностранных дел Китая Ван И недавно признался Кае Каллас, Верховному представителю Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, что Китай «не может смириться с тем, что россия проиграет войну против Украины, поскольку это может позволить Соединенным Штатам полностью сосредоточить свое внимание на Китае».
Но, во-первых, он дипломат, а все дипломаты склонны выражать не совсем правдивые взгляды. Запутать противников и держать их в догадках — это урок, который усвоили дипломаты всех стран, пишет The Hill.
Кроме того, Ван И представляет тоталитарное государство с огромным пропагандистским аппаратом, который, как и все подобные образования, склонен отдавать предпочтение манипуляциям, а не правдивым словам.
Да, Китай, безусловно, хочет, чтобы США исчезли с его горизонта, и поэтому любое отвлечение внимания это хорошо. Но Америка не рядом, и она не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации Дональда Трампа, она еще не предприняла реальных действий.
В противовес этому, россия является гораздо более насущной проблемой безопасности, а возможно, даже угрозой, для Китая. Если россия победит в Украине — как бы ни определялась победа — путин будет полон самоуверенности и высокомерия, поскольку его империалистическая авантюра оказалась успешной в возвращении рф к великой славе. Страна может быть достаточно безрассудной, чтобы напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать северный Казахстан, но ни то, ни другое не принесет пользы Китаю.
Торжествующая россия может начать демонстрировать свою силу и бросать вызов своим клятвам в дружбе «без ограничений» с Китаем. Возможно, условия партнерства можно было бы изменить, чтобы отразить новый статус россии? Возможно, Пекин мог бы рассмотреть возможность платить за энергоносители из россии больше? Вечная дружба может не исчезнуть за одну ночь, но это, безусловно, создаст более сложные отношения, которые могут испытать терпение Китая.
Если россия проиграет в Украине — как бы ни определялось поражение — может возникнуть целый ряд дестабилизирующих сценариев.
В полностью побежденной россии может начаться внутренний террор, и как следствие дестабилизация Евразии. путина могут отстранить в результате переворота, а его режим может распасться. Внутренняя борьба элит будет неизбежной, и гражданская война может поднять голову. Нерусские народы могут воспользоваться хаосом, чтобы объявить независимость, и российская федерация может встретить свой бесславный конец. Правда, Китай мог бы аннексировать значительные части российского Дальнего Востока, но эти приобретения были бы омрачены угрозами безопасности, которые исходили бы от его приходящего в упадок северного соседа.
Война, которая бы обескровила россию, является очевидным выбором Китая. Слабая россия, втянутая в невыигрышную войну, была бы наказана, но все равно существовала бы как вассал Пекина и не имела бы другого выбора, кроме как подчиняться своему китайскому повелителю. Такая россия идеально подходит Китаю.
Важно, что ослабленная россия также будет отвечать интересам Америки, Европы и Украины.
Ранее сообщалось, что отказ от компромисса по Украине станет колоссальной ошибкой путина.174
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