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Может не увидеть свет: у фильма Меган Маркл и принца Гарри до сих пор нет режиссера и актеров
Герцог и герцогиня Сассекские объявили еще в августе 2023 года, что они выкупили права на экранизацию популярного любовного романа Карли Форчун «Встреть меня у озера». Но Archewell Productions еще не наняла режиссера и не приблизилась к выбору актерского состава.
«На тот момент можно было подумать, что у них уже есть режиссер и актерский состав. Так в чем же задержка? — недоумевает голливудский источник. — Когда вы создаете что-то для Netflix, требуется много времени, чтобы это фактически попало к стримеру — столько всего нужно сделать в постпродакшне, чтобы убедиться, что лента готова для каждой страны. Если сделка будет заключена в этом году, то когда этот фильм будет снят?»
Супруги также работали над документальным фильмом, съемки которого проходили в Африке, хотя и без 40-летнего Гарри и 43-летней Маркл. Этот проект также может быть отложен, пишет Page Six.
«Вероятно, ни один из этих проектов не увидит свет», — сказал информированный источник.
Как ранее сообщал Page Six, соглашение Сассексов с Netflix заканчивается в этом году, и пара может перейти к «контракту первого просмотра», как это сделала продюсерская компания президента Барака Обамы и его жены Мишель, Higher Ground. Однако на этой неделе источники поспешили сообщить, что будет больше телешоу от Сассексов.
Netflix также сотрудничает с Маркл и ее линейкой As Ever, которая включает розовое вино, джемы, чай и мед. Ее шоу «With Love, Meghan» вернется со вторым сезоном в сентябре, так что, похоже, это партнерство остается. Сообщается, что контракт Netflix составляет 100 миллионов долларов, хотя говорят, что он ближе к 20 миллионам долларов. Это действительно является значительной частью состояния Сассексов.
Сейчас их самым большим успехом на Netflix стал фильм «Гарри и Меган», который дебютировал в декабре 2022 года с 81,55 миллионами часов просмотров, что делает его самой популярной документальной премьерой на стриминговой платформе.
«Давайте будем честными… Netflix получил то, чего на самом деле хотел от Сассексов — свой документальный фильм», — сказал источник, осведомленный о ходе событий.
Ранее сообщалось, что рейтинги шоу Меган Маркл на Netflix сильно упали.83
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