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Киевлян предупредили о возможных проверках документов и ограничении в передвижении: что происходит
В Киеве, который накануне подвергся нападению врага, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят меры безопасности в Деснянском районе. Об этом сообщили в ГУ СБУ в г. в Киеве и Киевской области.
«Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые меры безопасности на территории Деснянского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.
Во время мероприятий безопасности правоохранители:
- производят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания
- осуществляют проверку граждан, которые находятся в соответствующей местности;
- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
«Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и придерживаться режима комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — говорится в сообщении.
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