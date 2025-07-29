41.40 / 41.93 48.16 / 48.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Киевлян предупредили о возможных проверках документов и ограничении в передвижении: что происходит

10:48 29 июля 2025
СБУ и полиция проводят масштабные меры по безопасности в Киеве

В Киеве, который накануне подвергся нападению врага, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят меры безопасности в Деснянском районе. Об этом сообщили в ГУ СБУ в г. в Киеве и Киевской области.

«Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые меры безопасности на территории Деснянского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

Во время мероприятий безопасности правоохранители:

- производят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т. п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, которые находятся в соответствующей местности;
- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

РЕКЛАМА

«Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и придерживаться режима комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», СБУ задержала агента спецслужбы белорусского диктатора Александра Лукашенко.

РЕКЛАМА

256

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оператор дронов

В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Джамала показала отдых с детьми в Турции

Фигура!: сеть в восторге от фотографий популярной певицы

Следующий материал
Новости партнеров