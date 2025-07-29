Киевлян предупредили о возможных проверках документов и ограничении в передвижении: что происходит

В Киеве, который накануне подвергся нападению врага, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят меры безопасности в Деснянском районе. Об этом сообщили в ГУ СБУ в г. в Киеве и Киевской области.

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«Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые меры безопасности на территории Деснянского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

Во время мероприятий безопасности правоохранители:

- производят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т. п. ) для выявления запрещенных к обращению предметов;

- осуществляют проверку граждан, которые находятся в соответствующей местности;

- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

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«Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и придерживаться режима комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — говорится в сообщении.

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