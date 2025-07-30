Оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ: есть убитые и раненые

Во вторник, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Трое военных погибли, еще 18 получили ранения.

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«Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования, близких», — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Куда был нанесен удар не сообщается, но во второй половине дня 29 июля сообщалось о баллистической атаке по Черниговщине. Тогда в соцсетях появились сообщения, что попали по учебному центру ВСУ.

Также в Сухопутных войсках добавили, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование. Комиссию возглавит начальник Военной службы правопорядка ВСУ.

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«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности» , — сообщили военные.

Как сообщалось, российские оккупанты неоднократно атаковали полигоны или учебные центры ВСУ в Украине. Были жертвы и раненые среди военных.

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