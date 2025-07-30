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Оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ: есть убитые и раненые
Во вторник, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Трое военных погибли, еще 18 получили ранения.
«Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования, близких», — говорится в сообщении Сухопутных войск.
Куда был нанесен удар не сообщается, но во второй половине дня 29 июля сообщалось о баллистической атаке по Черниговщине. Тогда в соцсетях появились сообщения, что попали по учебному центру ВСУ.
Также в Сухопутных войсках добавили, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование. Комиссию возглавит начальник Военной службы правопорядка ВСУ.
«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности» , — сообщили военные.
Как сообщалось, российские оккупанты неоднократно атаковали полигоны или учебные центры ВСУ в Украине. Были жертвы и раненые среди военных.55
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