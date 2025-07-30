Работал на россию из-за долгов в казино: СБУ разоблачила «крота» среди военных

СБУ разоблачила еще одного агента россиян среди военных. По данным спецслужбы, в Харьковской области украинский военный корректировал вражеский огонь и готовил «прорывы» врага.

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Как оказалось, 26-летнего мобилизованного оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких заработков».

Агент согласился сотрудничать с врагом, поскольку искал средства, чтобы покрыть свои долги за азартные игры.

Он наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, сдерживающего наступление россиян в районе Большого Бурлука.

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После корректировки вражеских атак фигурант раньше времени выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами.

Кроме того, агент дополнительно собирал для фсб данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны.

Военная контрразведка СБУ задержала фигуранта «с поличным», когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой. Во время обысков у «крота» извлечен смартфон с доказательствами работы на врага.

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Также установлена личность российского куратора этого агента. Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник фсб рф Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г. р . Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но предал присягу и перешел на сторону врага.

Вражескому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от фсб.

Предатель находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала в Николаеве российских агентов, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК.

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