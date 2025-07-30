Ажурный фарфор чрезвычайно изысканный и утонченный. Он ценится по всему миру. Оказывается, украинские мастера также создавали ажурную посуду на Барановском фарфоровом заводе — мануфактуре с богатой историей.

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Прежде чем прочитать статью, полюбуйтесь фотографиями ажурных ваз и тарелочек. Хрупкая красота этого фарфора завораживает, не правда ли?

В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах, которые никого не оставят равнодушными.

«Ажурный орнамент напоминает вышивку на манжетах старинной праздничной сорочки»

— Фарфоровые изделия Барановского фарфорового завода — это не только произведения декоративно-прикладного искусства, но и поэзия в фарфоре, отражающая эстетику традиций и искреннее стремление к красоте в повседневной жизни, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В каждом предмете чувствуется заботливая рука мастера. Эти вещи поражают не только тонкостью и точностью форм, но и способностью передать камерную атмосферу уюта, изысканности и теплого семейного застолья. Ажурное кружево, флористические мотивы, деликатное золочение и живописные композиции, иногда стилизованные под вышивку крестиком, превращают бытовую посуду в предметы, достойные музейных экспозиций или семейных сокровищниц. Эта изящная десертная тарелка диаметром 17 см воплощает в себе образец классической фарфоровой элегантности. Изящная форма, ажурное тиснение по бортику и богатая цветовая композиция создают впечатление камерной роскоши неторопливого чаепития в окружении самых близких.

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Тарелка. Барановский фарфоровый завод. 1957–1962 годы

— Красота!

— В центре цветочная композиция, выдержанная в изысканной гамме насыщенного сиреневого, теплого оранжевого, лимонного и нежного розового. Каждый цветок прорисован с любовью к природе: сочные листья, текстурные мазки лепестков и легкая тень создают живой эффект флористического натюрморта. Ажурный орнамент напоминает вышивку на манжетах старинной сорочки. Эта тарелка, созданная в духе лучших европейских традиций, могла быть частью изысканного десертного сервиза для подачи ягод, фруктовых блюд или пирожных. А вот еще одна тарелка. Каждая из них — как картина.

Тарелка. Барановский фарфоровый завод. 1957–1962 годы

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«Цветочные композиции на вазах стилизованы под вышивку крестиком»

— Это десертные тарелки?

— Да. Они предназначались для чаепитий со сладким. На такой тарелке можно подать кусочек торта, пирожное или ягодный десерт.

— Представляю, как это аппетитно!

— Кстати, на ажурной тарелочке в прошлом веке часто подавали любимый десерт европейских гурманов — печеные яблоки с орехами и медом. Иногда их дополняли еще изюмом. Подавали яблоки со взбитыми сливками или мороженым. Также запекали айву и груши. И это тоже потрясающее лакомство. Особенно они были популярны в период рождественских праздников. Чтобы сервировать стол, не обязательно иметь полный сервиз — даже несколько таких тарелок на столе создают симфонию красоты. Тарелки с ручным золотом, ажурными вырезами и цветами это не просто посуда, это визуальный комплимент гостям. Они говорят о вкусе хозяйки, ее любви к красоте и умении создать настроение.

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— Какие еще предметы создавалось, кроме тарелок?

— Вазы для сладостей на ножках (фото в заголовке) в виде завитков — элементов, создающих эффект барокковой грации. Перфорация на стенках напоминает кружево, а золочение по краю и в прорезях придает форме роскошь и блеск. Цветочные композиции на вазах стилизованы под вышивку крестиком: яркие тюльпаны, анютины глазки, гвоздики в теплой палитре желтого, розового, сиреневого и оранжевого цветов. Такие вазы могли украшать праздничные столы или выступать элементами интерьера, напоминая о ценности красоты в повседневной жизни. Вазы предназначались для подачи сезонных фруктов: яблок, груш, слив, винограда… Также в них можно подавать конфеты, марципаны, орехи в глазури или пастилу, ароматное домашнее печенье, пирожные с кремом… Ажурная ваза может быть центральным композиционным объектом на праздничном столе. Такие предметы также дарят на свадьбу, юбилеи или новоселье.

Ваза на ножках. Барановский фарфоровый завод. Конец 1940-х – начало 1950-х годов

«Позолота на крышке, носике, ручке и ножке создает эффект драгоценного изделия — кувшины выглядят, как миниатюрные драгоценности»

— Также очень красива ваза для цветов на ажурной ножке, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Ажур подчеркнут ручным золочением, оно проходит по краям прорезей, выделяет контуры и придает изделию изысканность. Чтобы композиция была гармоничной, желательно, чтобы цветы были в полтора-два раза выше самой вазы. Лучше всего будут выглядеть небольшие букеты на 3−7 стеблей.

Ваза. Барановский фарфоровый завод. Начало 1950-х – середина 1950-х

— Такая ваза создает ощущение какого-то особого уюта. Сразу представляется комната дома с окнами, выходящими в сад. В жаркий день в нем свежая прохлада…

— Такие вещи действительно вызывают немало ассоциаций. У каждого человека они свои. Кто-то вспоминает счастливое детство, кто-то мечтает об уютном доме в будущем. Настоящие произведения искусства всегда вызывают эмоции. А вот миниатюрный фарфоровый кувшин-куманец высотой десять сантиметров — изящный образец сувенирного дизайна Барановского фарфорового завода. На центральной части кувшина мы видим стилизованный растительный мотив в виде подсолнечника, в котором лепестки вырезаны насквозь. Миниатюрный размер делает такие вещи скорее элементами для серванта, коллекции или декоративного ансамбля, чем утилитарными сосудами. Позолота на крышке, носике, ручке и ножке создает эффект драгоценного изделия — кувшин выглядит, как миниатюрная драгоценность.

Сувенирный куманец. Барановский фарфоровый завод. 1957–1962 годы

— Где можно увидеть ажурный фарфор украинского производства?

— Он хранится в отделе музейных ценностей фарфора Барановского историко-краеведческого народного музея (Музей Барановского фарфорового завода) Житомирской области.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказывала «ФАКТАМ» о фарфоровых сервизах с орнаментами вышиванки, поражающими красотой и изысканностью.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: Ваза на ножках. Барановский фарфоровый завод. 1950-е годы

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