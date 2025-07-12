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«Посуда с этими образами символизирует надежду на лучшую жизнь», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о серии работ Оксаны Жникруп, вдохновленной культурой Японии.
«Гармония человека с природой — ведущая идея восточной философии»
— Японская серия Оксаны Жникруп — это поэзия в фарфоре, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Воплощенные ею образы легкие, прозрачные, часто камерные, но всегда живые, с глубокой эмоциональной интонацией. Оксана Жникруп увлекалась культурой Японии и знала ее очень хорошо. Серия работ, вдохновленная японским искусством, не выпускалась тиражно. Вот кофейный дуэт «Аисты» — одна из самых изысканных работ Оксаны Жникруп в стиле восточной декоративной росписи середины XX века. Авторская роспись художницы отражает ее восхищение японской классической традицией, в частности эстетикой лаконизма, светлой плоскости и асимметричной гармонии. Аисты — метафоры красоты, свободы, творческого полета. В сочетании с золотой сеткой облаков и сложным орнаментом, в котором мы видим стилизованные лепестки, веера и облака, чувствуем легкость движения. Свободное пространство молочно-белого фона придает композиции глубину, а деталям — выразительную тональность. Прозрачное золочение и деликатная игра цвета — еще одно проявление живописной роскоши.
— Росписью этой кофейной пары можно любоваться до бесконечности…
— Она создана в 1953—1954 годах. Филигранно выполненная роспись переносит зрителя в воображаемое пространство между землей и небом, между облаками и легкими движениями аистов. Художница стилизует изображения птиц, вплетая их в фантазийное кружево орнаментов и цветочных мотивов, которые расцветают в небе словно райские облака. Движение аистов плавное, ритмичное, будто кадр из театра теней или древнего японского гобелена. Цветовая гамма — изысканное сочетание золота, пастельных голубых, персиковых, розовых и черных акцентов — создает эффект мягкого сияния. Контурные золотые линии будто вышиты шелковыми нитями. Аисты в этой работе — не только декоративные птицы, но и символы легкости, полета, верности, семейного тепла. Именно поэтому эта кофейная пара несет в себе образ дома, мечты, весны, покоя. Все это скрыто в полупрозрачных облаках, плывущих по белому фону фарфора.
А вот изящная фарфоровая тарелка «Девушка и аист», поражающая красотой. В центре композиции — легкая, почти облакообразная сцена полета девушки в кимоно на аисте. Гармония человека с природой — ведущая идея восточной философии. Плавность линий, деликатные мазки и изысканная палитра создают ощущение мечтательной медитации. Сцена напоминает эпизод древней легенды или сновидения. Аист в восточном символизме — это вестник хороших новостей, вечной жизни, а также беззаботного полета души.
«В клюве петух держит гроздь винограда, который отождествляется с плодовитостью и достатком»
— Какие еще птицы изображены Оксаной Жникруп в этой серии?
— Петух — символ надежды на лучшую жизнь. Вот одноименное авторское произведение Оксаны Жникруп. В центре композиции — изображение петуха, выполненное в характерной японской технике тушевой живописи. Его силуэт сформирован несколькими энергичными, живыми мазками, где каждая линия дышит внутренней энергией. Темно-синяя кайма с тонкой золотой линией в обрамлении блюда придает изысканность. Оксана Жникруп здесь проявляет себя как тонкий интерпретатор восточной философии, где красота — в простоте, а жест — в тишине.
— Какая работа в этой серии ваша любимая?
— Одна из них — блюдо «Петух с виноградом» (фото в заголовке). Центральный образ — петух с гроздью винограда в клюве — подан в яркой манере. Колористика построена на теплой гамме с доминантой красного, оранжевого и желтого цветов. Это усиливает визуальную энергию композиции.
— Петух изображен с роскошным гребешком и хвостом.
— Его хвост стилизован под почти солнечный луч — как аллегорию огня, движения, пробуждения. В клюве петух держит гроздь винограда, который в символике отождествляется с плодовитостью, достатком, жизненным благословением. Образ полон тепла, силы и праздничной эстетики. Такое блюдо могло создаваться как подарочный сувенир, который нес в себе пожелания света, благополучия, гармонии.
«В колористике Оксаны Жникруп — эхо фольклора и театра»
— Были ли в этой серии работы с цветами?
— Да. С пионами, нарциссами, хризантемами. Очень красивое блюдо «Пионы». Эти цветы являются символом достатка, женственности и весеннего расцвета.
— Интересно рассматривать каждую деталь…
— А вот еще одна очень красивое блюдо — с птицей и виноградом. В центре композиции — стилизованная птица с огненно-красно-оранжевым оперением. Птица — один из главных символов искусства, ассоциируется с душой, небом, мечтой, а виноградные гроздья, переплетенные с листьями, — с животворностью, плодородием и вечным обновлением.
Декоративные блюда художницы словно страницы из поэтического альбома: на них цветут пионы и нарциссы, созревает виноград, порхают бабочки, летят аисты, поют петухи. В колористике Оксаны Жникруп — эхо фольклора и театра, старинного текстиля и восточной керамики. Сочетание глубоких ультрамариновых, красных, золотых тонов с белой фарфоровой основой производит эффект праздничной сцены, на которой бурлит жизнь.
Ранее коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о сервизах, «вышитых» кисточкой, а также о воплощении украинскими художниками-фарфористами темы раннего детства.
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Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заглавии: Оксана Жникруп. Декоративное блюдо «Петух с виноградом». Киев, 1953−1954.162
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