Оккупанты ударили по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые

В ночь на 30 июля российская армия атаковали Харьков, Днепропетровскую и Херсонскую области.

Оккупанты также ударили по жилой застройке в Константиновке Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль.

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В результате обстрела возникли масштабные пожары: пылал жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожары.

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Также под удар попали Славянск, Краматорск и село Лозовое. В этих населенных пунктах также загорелись пожары, которые удалось потушить.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что всего за прошедшие сутки в Донецкой области зафиксировано 38 обстрелов.

Отметим, что россияне почти каждый день обстреливают Константиновку, которая стала ближе к линии фронта.

Напомним, вчера днем оккупанты ударили по селу на Харьковщине, когда местные жители пришли за гуманитаркой. Пять человек погибли, еще четверо получили ранения.

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