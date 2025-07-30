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Оккупанты ударили по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые
В ночь на 30 июля российская армия атаковали Харьков, Днепропетровскую и Херсонскую области.
Оккупанты также ударили по жилой застройке в Константиновке Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль.
В результате обстрела возникли масштабные пожары: пылал жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожары.
Также под удар попали Славянск, Краматорск и село Лозовое. В этих населенных пунктах также загорелись пожары, которые удалось потушить.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что всего за прошедшие сутки в Донецкой области зафиксировано 38 обстрелов.
Отметим, что россияне почти каждый день обстреливают Константиновку, которая стала ближе к линии фронта.
Напомним, вчера днем оккупанты ударили по селу на Харьковщине, когда местные жители пришли за гуманитаркой. Пять человек погибли, еще четверо получили ранения.34
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