Сокращение финансовой помощи от ЕС не связано с законом о НАБУ и САП, — СМИ

Европейский Союз планирует сократить финансовую поддержку Украине на 1,5 миллиарда евро после того, как Киев не смог выполнить все необходимые этапы реформ. Украина не выполнила три из 16 целей, необходимых для получения полной выплаты в размере 4,5 миллиарда евро в рамках Механизма помощи Украине, и запросила частичную выплату 3 миллиардов евро. После завершения процесса с одобрением государств-членов эта выплата станет первым пакетом частичной помощи, когда-либо предоставленным Киеву.

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ЕС обеспокоен изменениями в антикоррупционных законах Украины и внимательно оценивает следующие шаги Киева. Об этом заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Украина зависит от финансовой поддержки своих западных партнеров, которые обусловили эту помощь проведением реформ и борьбой с коррупцией.

Стремление Зеленского лишить независимости два антикоррупционных надзорных органа вызвало осуждение со стороны иностранных партнеров и привело к первым после начала большой войны массовым протестам в стране.

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Негативная реакция заставила главу государства отступить, предложив новый законопроект. Тем не менее, ЕС очень обеспокоен любыми поправками к антикоррупционным законам Украины и внимательно оценивает следующие шаги Киева, сказал Мерсье журналистам.

Хотя это не является ответом на противоречивые шаги Владимира Зеленского, решение блока выплатить лишь часть ожидаемых 4,5 миллиарда евро появилось в момент высокой политической чувствительности в отношении иностранного финансирования Украины, говорится в статье.

Люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что предыдущее сообщение украинских СМИ, которое связывало сокращение помощи с недавними действиями президента против антикоррупционных органов, было неверным.

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Тем не менее, по словам Мерсье, у Украины еще есть год, чтобы завершить определенные этапы реформ. Они включают шаги по децентрализации исполнительной власти, реформированию механизмов возврата активов и отбор судей в Высший антикоррупционный суд страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Мерц не ожидает изменений до 2034 года и евроинтеграция Украины под вопросом.

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