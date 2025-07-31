41.37 / 41.90 47.55 / 48.27
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сокращение финансовой помощи от ЕС не связано с законом о НАБУ и САП, — СМИ

10:23 31 июля 2025
Протесты июля 2025 года

Европейский Союз планирует сократить финансовую поддержку Украине на 1,5 миллиарда евро после того, как Киев не смог выполнить все необходимые этапы реформ. Украина не выполнила три из 16 целей, необходимых для получения полной выплаты в размере 4,5 миллиарда евро в рамках Механизма помощи Украине, и запросила частичную выплату 3 миллиардов евро. После завершения процесса с одобрением государств-членов эта выплата станет первым пакетом частичной помощи, когда-либо предоставленным Киеву.

ЕС обеспокоен изменениями в антикоррупционных законах Украины и внимательно оценивает следующие шаги Киева. Об этом заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Украина зависит от финансовой поддержки своих западных партнеров, которые обусловили эту помощь проведением реформ и борьбой с коррупцией.

Стремление Зеленского лишить независимости два антикоррупционных надзорных органа вызвало осуждение со стороны иностранных партнеров и привело к первым после начала большой войны массовым протестам в стране.

РЕКЛАМА

Негативная реакция заставила главу государства отступить, предложив новый законопроект. Тем не менее, ЕС очень обеспокоен любыми поправками к антикоррупционным законам Украины и внимательно оценивает следующие шаги Киева, сказал Мерсье журналистам.

Хотя это не является ответом на противоречивые шаги Владимира Зеленского, решение блока выплатить лишь часть ожидаемых 4,5 миллиарда евро появилось в момент высокой политической чувствительности в отношении иностранного финансирования Украины, говорится в статье.

Люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что предыдущее сообщение украинских СМИ, которое связывало сокращение помощи с недавними действиями президента против антикоррупционных органов, было неверным.

РЕКЛАМА

Тем не менее, по словам Мерсье, у Украины еще есть год, чтобы завершить определенные этапы реформ. Они включают шаги по децентрализации исполнительной власти, реформированию механизмов возврата активов и отбор судей в Высший антикоррупционный суд страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Мерц не ожидает изменений до 2034 года и евроинтеграция Украины под вопросом.

78

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анна Саливанчук

Не сломить ничем: популярная актриса поразила своим поступком

гороскоп на август

«Вторая половинка» и финансовые потери: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Выплаты беженцам-мужчинам в ФРГ

В Германии требуют прекратить выплаты украинцам, годным к военной службе: что ответили в посольстве Украины

Полиция установила правду о покушении на Юрия Макарова - Фото: Суспільне мовлення

Дело о покушении на Макарова: полиция пришла к неожиданным выводам

Следующий материал
Новости партнеров