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Украинские военные спасаются от российских дронов рыболовными сетями: эксперты о ситуации на самых горячих участках фронта
Для украинских военных, попавших в паутину все более сложной войны с использованием беспилотников, одним из вариантов спасения становится «технология» тысячелетней давности — рыболовная сетка. Развешенные на столбах вдоль дороги, сетки обеспечивают прикрытие для военных от российских беспилотников, поскольку крохотные взрывные устройства запутываются в их крепких нитях. Мало где эта низкотехнологичная защита от высокотехнологичной угрозы более важна, чем в Константиновке, одном из трех городов на передовой, где украинские войска все больше рискуют быть окружены во время летнего наступления россии.
Украинский командир, защищавший этот район, рассказал CNN, что личный состав его подразделения не пополнялся в течение восьми месяцев и только пополнял позиции на передовой, где иногда пара солдат сдерживает более десятка россиян — беспилотниками, поскольку транспортные средства не добирались до окопов.
Возле Константиновки местные жители невозмутимо проходят сквозь прорехи, которые они сами сделали в сетках (потому что их ежедневные потребности важнее защитной сетки), оставляя дырки, которыми иногда пользуются ловкие российские операторы беспилотников.
За последнюю неделю, согласно информации, собранной DeepState, российские войска продвинулись на восемь километров от юго-восточных окраин города и к юго-западу от него. Постепенный прогресс ценой огромных потерь являлся основной чертой военных усилий москвы на протяжении нескольких лет. Но одновременное наступление вокруг городов Покровска и Константиновки, а также дальше на север, к Купянску, рискует дать путину переформированную линию фронта.
«Чтобы понять ситуацию, нужно быть в ней, — говорит один из украинских воинов. - Когда мы говорим, что ситуация сложная, никто не понимает. Надо быть на нашем месте. Мы устали. Все устали от этой войны, и я считаю, что другие страны тоже устали помогать нам».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Украине нашли вариант, как защитить БПЛА от дронов-перехватчиков.
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