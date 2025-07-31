Пять часов провел под завалами: на месте ракетного удара в Киеве спасли мужчину (фото)

В Киеве увеличилось количество жертв и пострадавших во время ракетно-дроновой атаки российских захватчиков 31 июля. Спасательные работы продолжаются.

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По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, известно уже семи погибших и о 82 пострадавших, из которых 44 находятся в больницах.

«Мальчик 6 лет скончался в карете „скорой“, не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательные», — отметил он.

А мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что это самое большое количество детей, получивших ранения за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны.

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Между тем в ГСЧС сообщили, что из-под завалов жилого дома спасли мужчину

«Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни минуты. К пострадавшему тяжело добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный туннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить при спасении», — рассказали в чрезвычайной службе.

Фото ГСЧС

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Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

В МВД уточнили, что пострадавший провел под завалами пять часом, а спасателям понадобилось три часа, чтобы к нему добраться. В течение этого времени сотрудники ГСЧС разбирали завалы, общались с ним и передавали воду.

В столице зафиксировано повреждение более сотни объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет…

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Этой ночью основным направлением атаки российских захватчиков была столица Украины. Россияне атаковали несколько регионов тремя сотнями дронов-камикадзе и применили восемь ракет «Искандер-К».

Фото ГСЧС

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