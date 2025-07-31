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«Россияне снова врут»: в ВСУ опровергли захват оккупантами Часова Яра
Как ранее отмечали военные эксперты, для российской армии большое значение имеет захват таких украинских городов, как Часов Яр и Торецк, что позволит развернуть наступление на Константиновку — ворота Славянско-Краматорской агломерации.
И вот в минобороны россии заявили, что Часов Яр в Донецкой области захвачен. Более того, российский министр обороны уже «направил приветствие командованию и личному составу 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невской дивизии».
Впрочем, в Оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» эту информацию опровергли. «Ситуация в Часовом Яре такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут именно для того, чтобы это разошлось хотя бы в виде опровержений», — сказал «РБК-Украина» спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.
OSINT-проект DeepState сейчас такой видит картину в Часовом Яре.
Ранее издание The New York Times называло Константиновку «южными воротами в цепь городов, которые образуют последний большой оборонный пояс Украины». В настоящее время населенный пункт постоянно находится под ударами врага. Мониторинговые каналы утверждают, что российские войска уже продвинулись в восьми километрах от юго-восточных окраин города и к юго-западу от него.
Фото — скриншот30
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