- 08:50 Российские террористы били по Украине дронами и ракетами: где ночью раздавались взрывы и бушевали пожары
- 08:17 Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа
- 02.08 22:28 Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 02.08 22:01 Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит
- 02.08 21:32 Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье
- 02.08 21:03 С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов
- 02.08 20:45 «Ван Гог рисовал подсолнухи не случайно», — коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк
- 02.08 20:34 Был отмечен благодарностями и медалями: воин с Киевщины не пережил тяжелое ранение
- 02.08 20:26 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 02.08 20:07 Ватрушки с яблоком: можно тем, кто на диете
- 02.08 19:43 Что происходит в Часовом Яре: эксперт рассказал о ситуации в городе и почему оккупанты соврали, что взяли его
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа
«Ван Гог рисовал подсолнухи не случайно», — коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк
Однако работа арт-дилером все же была для Ван Гога в некотором смысле судьбоносной. Работая в художественно-торговой фирме в Гааге, а затем в Лондоне и Париже, он начал хорошо разбираться в искусстве, посещал музеи и галереи, а через некоторое время и сам начал рисовать.
Подсолнухи и ирисы Ван Гога стали известны на весь мир.
Сегодня наша тема — августовские цветы в работах украинских фарфористов. Среди них, конечно, и подсолнечник.
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер украинского фарфора и исследовательница его истории, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах современных украинских художников на эту тему.
«Подсолнухи рисовали также Поль Гоген, Клод Моне, Густав Климт…»
— Блюда с цветочной росписью могут стать настоящей изюминкой любого интерьера и как праздничной, так и повседневной сервировки, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Такая посуда поможет поднять настроение в пасмурный день и создать ощущение тепла и уюта. Цветы августа особенные — в них как будто сконцентрировано все тепло лета, все его краски. Вот блюдо Юлии Красной «Солнечная симфония» (фото в заголовке). В центре — подсолнух. Этот цветок всегда поворачивается к солнцу, что символизирует стремление к свету, правде, оптимизму и духовному подъему. Он очень популярен в искусстве из-за своего символизма и солнечного, оптимистичного настроения. И именно подсолнухи Ван Гог рисовал неоднократно. Интересно, что это был не случайный выбор, секрет кроется в его первой профессии. С шестнадцати лет он продавал произведения искусства, работая в художественно-торговой компании. Подсолнухи рисовали также Поль Гоген, Клод Моне, Густав Климт…
— Подсолнух Юлии Красной как живой… А как точно названа картина — «Красочная симфония лета»!
— Красочная симфония лета — это настроение вдохновения и жизнеутверждения. Рядом с подсолнечником расцвели алые и розовые цветы. На фоне густой зелени мелькают сочные красные ягодки, символизирующие щедрость лета. Красоту лета воплощает красочная птица. Каждый мазок на блюде полон жизни. Блюдо Юлии Красной — не просто предмет декора, а окно в мир щедрого украинского лета.
«Блюдо с астрами выглядит как цветущий оберег»
— А вот еще одна отличная работа Юлии Красной «Слеза гладиолуса». Белые гладиолусы в каплях росы — воплощение покоя, нежности и света.
Белые лепестки цветов нежные, полупрозрачные. В центре каждого цветка — пульсирующий огонек тычинок в утренней дымке. Капли росы усиливают чувство хрупкости этих невероятных цветов. Фон блюда — мягкое шелковое полотно света, художница искусно воспроизвела обаяние утреннего тумана. Такая работа дарит легкость и вдохновение — будто застыла во времени пробуждение природы.
— Кто еще из современных украинских художников воспроизвел в росписи посуды цветущую красоту лета?
— Очень красивы астры в росписи художницы Юлии Красной. Это не просто роспись — это разговор души с природой, это прикосновение солнца на белом фарфоре. Это блюдо авторства Юлии Красной — настоящая ода лету.
В центре — роскошные астры фиолетовых и сиреневых оттенков, символизирующие очарование, нежность и благодарность. Рядом — ярко-красные бархатцы, олицетворяющие любовь к родной земле, преданность и живительную силу. Яркие ягодки создают эффект живого дыхания сада.
Цветовая гамма — яркая, праздничная. Мягкие переходы сиреневых и лиловых тонов передают хрупкость летнего воздуха, а насыщенные красные и зеленые мазки добавляют произведению тепла и жизненной энергии. Это блюдо выглядит как цветущий оберег: оно не просто украшает дом, а наполняет его светом и радостью.
«Наперсток „Красное лето“ — словно фрагмент расцветшего луга»
— Очень красива и работа Елены Жерновой «Летний венок радости», — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Словно утренний сад, разбуженный песней жаворонка, этот букет оживает на белоснежном полотне блюда. Цветы раскрывают свои лепестки навстречу солнцу, словно хранят в себе жар лета. Ваза, в которой стоит этот разноцветный оберег, как песня, наполнена отголосками летних дней и ароматами вечерней росы.
Золотая рамка обнимает этот цветочный космос, словно луч, озаряющий самые сокровенные уголки души.
— Какая из работ с цветочными мотивами ваша любимая?
— Наперсток Елены Жерновой «Лето красное». Эта арт-миниатюра вместила целый разнообразный мир — легкий, красочный и в то же время глубоко символический. Наперсток «Лето красное» — как фрагмент расцветшей луга, когда солнце касается лепестков, а воздух наполнен теплым ароматом трав.
Роспись авторства Елены Жерновой отличается яркими, живыми мазками. Пышные цветы в красных, синих и золотистых тонах создают впечатление непрерывного движения — они словно танцуют в водовороте летнего ветра. Каждая линия в росписи дышит жизнью. «Лето красное» — не просто украшение или функциональный аксессуар — это поэтическое воплощение радости, буйства природы и трепетного чувства лета, которое хочется сохранить в ладонях.
Этот наперсток является символом вдохновения, легкости и любви к родной земле.
Фарфористы будто поют оду летним цветам. Тонкая работа кисти передает не только форму и цвет, но и настроение, внутреннее дыхание природы. Эти композиции дарят ощущение праздника, тепла, воспоминаний о бабушкином саде, запахах медовых цветов, шелесте травы под ногами. Это своеобразная эстетическая медитация, которая вносит в пространство дома свет и тепло.
Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о раритетной серии «Времена года» Валентины Трегубовой.
Читайте также: «Чем меньше плесканец, тем крепче должен быть напиток», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заголовке Ю. Красная. Блюдо «Солнечная симфония». Киев. 2020217
Читайте нас в Facebook
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Крысам важно избегать споров, а Кроликам — не бояться проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа