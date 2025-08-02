«Подсолнухи» Ван Гога известны всему миру. Но оказывается, рисовал серию работ с подсолнечниками художник не случайно. До того, как стать живописцем, он работал арт-дилером и хорошо разбирался в том, какие картины могут лучше продаваться. К сожалению, за свою жизнь Ван Гог продал не много своих картин, несмотря на понимание законов рынка искусства. Подлинная слава пришла к нему уже после смерти. Однако работа арт-дилером все же была для Ван Гога в некотором смысле судьбоносной. Работая в художественно-торговой фирме в Гааге, а затем в Лондоне и Париже, он начал хорошо разбираться в искусстве, посещал музеи и галереи, а через некоторое время и сам начал рисовать. Подсолнухи и ирисы Ван Гога стали известны на весь мир. Сегодня наша тема — августовские цветы в работах украинских фарфористов. Среди них, конечно, и подсолнечник. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер украинского фарфора и исследовательница его истории, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах современных украинских художников на эту тему.

«Подсолнухи рисовали также Поль Гоген, Клод Моне, Густав Климт…»

— Блюда с цветочной росписью могут стать настоящей изюминкой любого интерьера и как праздничной, так и повседневной сервировки, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Такая посуда поможет поднять настроение в пасмурный день и создать ощущение тепла и уюта. Цветы августа особенные — в них как будто сконцентрировано все тепло лета, все его краски. Вот блюдо Юлии Красной «Солнечная симфония» (фото в заголовке). В центре — подсолнух. Этот цветок всегда поворачивается к солнцу, что символизирует стремление к свету, правде, оптимизму и духовному подъему. Он очень популярен в искусстве из-за своего символизма и солнечного, оптимистичного настроения. И именно подсолнухи Ван Гог рисовал неоднократно. Интересно, что это был не случайный выбор, секрет кроется в его первой профессии. С шестнадцати лет он продавал произведения искусства, работая в художественно-торговой компании. Подсолнухи рисовали также Поль Гоген, Клод Моне, Густав Климт…

ВІДЕО ДНЯ

— Подсолнух Юлии Красной как живой… А как точно названа картина — «Красочная симфония лета»!

— Красочная симфония лета — это настроение вдохновения и жизнеутверждения. Рядом с подсолнечником расцвели алые и розовые цветы. На фоне густой зелени мелькают сочные красные ягодки, символизирующие щедрость лета. Красоту лета воплощает красочная птица. Каждый мазок на блюде полон жизни. Блюдо Юлии Красной — не просто предмет декора, а окно в мир щедрого украинского лета.

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«Блюдо с астрами выглядит как цветущий оберег»

— А вот еще одна отличная работа Юлии Красной «Слеза гладиолуса». Белые гладиолусы в каплях росы — воплощение покоя, нежности и света.

Ю. Красно. Тарель «Слеза гладиолуса». Киев. 2028

Белые лепестки цветов нежные, полупрозрачные. В центре каждого цветка — пульсирующий огонек тычинок в утренней дымке. Капли росы усиливают чувство хрупкости этих невероятных цветов. Фон блюда — мягкое шелковое полотно света, художница искусно воспроизвела обаяние утреннего тумана. Такая работа дарит легкость и вдохновение — будто застыла во времени пробуждение природы.

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— Кто еще из современных украинских художников воспроизвел в росписи посуды цветущую красоту лета?

— Очень красивы астры в росписи художницы Юлии Красной. Это не просто роспись — это разговор души с природой, это прикосновение солнца на белом фарфоре. Это блюдо авторства Юлии Красной — настоящая ода лету.

В центре — роскошные астры фиолетовых и сиреневых оттенков, символизирующие очарование, нежность и благодарность. Рядом — ярко-красные бархатцы, олицетворяющие любовь к родной земле, преданность и живительную силу. Яркие ягодки создают эффект живого дыхания сада.

Цветовая гамма — яркая, праздничная. Мягкие переходы сиреневых и лиловых тонов передают хрупкость летнего воздуха, а насыщенные красные и зеленые мазки добавляют произведению тепла и жизненной энергии. Это блюдо выглядит как цветущий оберег: оно не просто украшает дом, а наполняет его светом и радостью.

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Ю. Красная. Блюдо «Цветочная ода лета» Киев. 2009.

«Наперсток „Красное лето“ — словно фрагмент расцветшего луга»

— Очень красива и работа Елены Жерновой «Летний венок радости», — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Словно утренний сад, разбуженный песней жаворонка, этот букет оживает на белоснежном полотне блюда. Цветы раскрывают свои лепестки навстречу солнцу, словно хранят в себе жар лета. Ваза, в которой стоит этот разноцветный оберег, как песня, наполнена отголосками летних дней и ароматами вечерней росы.

Золотая рамка обнимает этот цветочный космос, словно луч, озаряющий самые сокровенные уголки души.

Е. Жерновая. Блюдо «Летний венок радости». Одесса. 2019.

— Какая из работ с цветочными мотивами ваша любимая?

— Наперсток Елены Жерновой «Лето красное». Эта арт-миниатюра вместила целый разнообразный мир — легкий, красочный и в то же время глубоко символический. Наперсток «Лето красное» — как фрагмент расцветшей луга, когда солнце касается лепестков, а воздух наполнен теплым ароматом трав.

"Лето красное" - коллекционный наперсток (скульптурный декор с росписью Е. Жерновой). "Alis - K" . 2018

Роспись авторства Елены Жерновой отличается яркими, живыми мазками. Пышные цветы в красных, синих и золотистых тонах создают впечатление непрерывного движения — они словно танцуют в водовороте летнего ветра. Каждая линия в росписи дышит жизнью. «Лето красное» — не просто украшение или функциональный аксессуар — это поэтическое воплощение радости, буйства природы и трепетного чувства лета, которое хочется сохранить в ладонях.

Этот наперсток является символом вдохновения, легкости и любви к родной земле.

Фарфористы будто поют оду летним цветам. Тонкая работа кисти передает не только форму и цвет, но и настроение, внутреннее дыхание природы. Эти композиции дарят ощущение праздника, тепла, воспоминаний о бабушкином саде, запахах медовых цветов, шелесте травы под ногами. Это своеобразная эстетическая медитация, которая вносит в пространство дома свет и тепло.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о раритетной серии «Времена года» Валентины Трегубовой.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке Ю. Красная. Блюдо «Солнечная симфония». Киев. 2020

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