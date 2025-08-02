Что происходит в Часовом Яре: эксперт рассказал о ситуации в городе и почему оккупанты соврали, что взяли его

Накануне российские оккупанты запустили фейк о якобы взятии города Часов Яр в Донецкой области, что было опровергнуто в Оперативно-стратегической группировке войск «Хортица». Ситуация в городе остается сложной, но говорить о его захвате явно рано.

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Такое мнение высказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам фейк оккупантов объясняется определенным провалом на этом направлении.

Так, здесь россияне задействовали силы и средства из состава 3-й общевойсковой армии (ОВА), а именно 4-й, 85-й, 88-й ОМСБр, 3-го армейского корпуса (АК), а именно 6-й МСД и 72-й ОМСБр и 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДД), а именно 217, 299 и 331-й ее полки. Сами же штурмы осуществляются примерно 20 подразделениями десантно-штурмовых частей.

Но несмотря на привлечение таких сил, оккупанты полностью контролируют лишь северную и восточную части города — районы Новосеверный, Десятая, Северный, Октябрьский, Часовоярский комбинат, цех 3, 4, 5, ЖД-станция.

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«Активные боестолкновения ведутся в районах Западного поселка, в попытке выхода на южный берег Днепровского озера и на Николаевку, Шевченко и Цех № 2. Предварительно, над Копальней блок № 9 контроль потерян, РОВ пытаются закрепиться в мастерских Часовоярского комбината цеха № 2. Непонятная ситуация с мастерской Цеха № 1 и пляжем, но улица Днепровская полностью под физическим контролем РОВ, до пруда хлебзавода», — сообщает Александр Коваленко, добавляя, что самую сложную часть города, точнее то, что от него осталось за 2 года активных боевых действий, оккупанты уже заняли и пытаются взять западную его часть.

Эксперт считает, что мо рф озвучило взятие Часова Яра «в кредит», поскольку на фоне террора Киева нужна имитация громких успехов на фронте, которых не было уже очень давно. А Часов Яр — это настоящая кость в глотке у вс рф. Следующим шагом станет рост штурмов западной части города уже в ближайшее время.

«С другой стороны, напомню, что Торецк был объявлен взятым под контроль оккупантов в январе 2025. А у нас за окном 31 июля уже, и Торецкая агломерация продолжает сдерживать врага в своих границах. Часов Яр держал оборону более двух лет, большая часть из которых — это городские бои. Это уже абсолютный рекорд по времени удержания города в активной фазе городских боев, и его оборона продолжается в сложнейших условиях», — резюмирует Александр Коваленко.

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Тем временем российские оккупанты готовятся нанести удар мощным оружием неизбирательного действия на Покровском направлении.

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