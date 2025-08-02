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Был отмечен благодарностями и медалями: воин с Киевщины не пережил тяжелое ранение
В то время как Киевщина страдает от массированных ракетно-дроновых ударов врага, в Бориспольской общине в последний путь провели воина Александра Сивого. Ему навеки 39 лет. Добрый, чуткий, заботливый, общительный, трудолюбивый Александр не имел много друзей, поэтому ценил верность и поддержку тех, кто всегда был рядом. В свободное от работы время увлекался техникой: умело ремонтировал автомобили и мотоциклы, имел способность к строительному делу. Постоянно совершенствовал свои навыки, изучал новые технологии, сообщает Бориспольский городской совет.
«Когда в феврале 2023 года пришла повестка, Александр пошел в военкомат и стал на защиту Украины. Выполнял боевые задания на Донецком и Харьковском направлениях. За добросовестное исполнение воинского долга, высокие показатели в боевой и профессиональной подготовке были отмечены благодарностями и медалями», — говорится в сообщении.
Во время выполнения боевого задания в мае 2025 года солдат Александр Сивый получил тяжелое ранение, и началась его борьба за жизнь. Долгая и тяжелая, продолжительностью 2 месяца… Но, к сожалению, чуда не произошло… 28 июля 2025 года сердце защитника перестало биться…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецкой области погиб защитник с Закарпатья Виктор Билак.97
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