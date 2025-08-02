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Не все так однозначно: могут ли оштрафовать водителя за употребление базалкогольного пива
То, что вождение в нетрезвом состоянии является серьезным преступлением, знают многие. Украинское законодательство предусматривает, что предельным значением является 0,2 промилле — это разрешенный максимум. Впрочем, специалисты предостерегают автомобилистов от «двойственных» ситуаций. К примеру, не советуют распивать спиртное в салоне автомобиля во время стоянки — правоохранители могут квалифицировать это как подготовку к «пьяной езде». Также не стоит садиться за руль сразу же после употрепления безалкогольного пива. И вот почему.
Так, профильное издание «Твоя машина» приводит слова правоохранителя из Днеппра, который рассказал, что на показатели драггера может повлиять и еда, и квас, и безалкогольное пиво. Он вспомнил случай, когда драггер показал до 0,3 промилле у водителя, выпившего два литра безалкогольного пива.
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Хоть пиво и безалкогольное, но запах от выпившего идет. А это может стать причиной того, что автомобилисту предложат пройти медосмотр. Полицейский советует в таких случаях соглашаться, поскольку отказ автоматически попадает под статью 130 КУоАП, предусматривающую штраф в размере до 17 тысяч гривен и лишение прав на год.
Издание отмечает, что хоть употребление безалкогольного пива за рулем само по себе законом не запрещено, однако водителю лучше выждать пару часов и только после этого садиться за руль.
Следует знать, что проверка на алкоголь должна проводиться с соблюдением установленных правил. Так, алкотестер должен быть сертифицирован. Патрульные обязаны составить акт в присутствии понятых или под видеофиксацю.
Фото из открытых источников123
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