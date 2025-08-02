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Трамп не собирается ждать вечно: у госсекретаря США есть неприятные новости для путина
После ультиматума Трампа путину американская сторона провела очередной разговор с кремлем в надежде достичь определенного понимания пути окончания войны в Украине. Но не увидели никакого прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, сообщает издание Fox News.
«И я думаю, что больше всего беспокоит президента. У него эти замечательные телефонные звонки, где все якобы утверждают, знаете, мы хотели бы, чтобы это закончилось, если бы мы могли найти путь вперед. А затем он включает новости, и еще один город был бомбардирован, включая те, что находятся далеко от линии фронта. Так что в определенный момент вам придется принять решение о том, сколько продолжать сотрудничать в усилиях по прекращению огня, если одна из двух сторон не заинтересована в этом. Так что у президента есть много вариантов, — заявил Рубио. — Я имею в виду, что у него есть варианты, как все знают, ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, составляющей огромную часть их доходов. Есть банковские, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Наша надежда состоит в том, чтобы избежать этого и найти способ, как они могут остановить боевые действия. Мы считаем, что это самый лучший путь вперед. Но до сих пор с российской стороны не было искреннего интереса к достижению этой цели. Поэтому мы и дальше будем готовы участвовать в чем-то подобном, если это станет возможным. Но очевидно, что президент не собирается ждать вечно».
По мнению Рубио, война между Соединенными Штатами и россией маловероятна.
«Это две крупнейшие ядерные армии в мире. И опасность была бы просто слишком велика, — сказал он. — Я не думаю, что есть какие-то сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно. У них есть трудности с Украиной, которая сейчас является крупнейшей армией в Европе, но на момент вторжения таковой не была. Я думаю, что им было бы трудно. На обычном фронте очень трудно. Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти наверняка придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя, чтобы деэскалировать конфликт».
Ранее министер иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер рассказала, на какие беспрецедентные уступки путину был готов пойти Трамп, чтобы прекратить войну в Украине. Однако для путина победа — это не просто захват территории.215
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