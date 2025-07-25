Накануне решения власти ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры эти ведомства, НАБУ и САП, зафиксировали разговоры давнего партнера Владимира Зеленского, бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом говорится в новом расследовании Украинской правды, которое базируется на данных источников в бизнес-кругах и антикоррупционных структурах.

Собеседники издания отмечают, что НАБУ и САП задокументировали Миндича именно в той квартире, где в 2019 году происходило празднование дня рождения президента Зеленского.

«Есть ли на записях президент и идет ли речь о коррупции — пока неизвестно», — отмечает «Украинская правда».

РЕКЛАМА

На этой неделе издание сообщило, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу, и именно это, по словам источника «УП», могло спровоцировать активное противодействие президента антикоррупционным органам, в результате которого Верховная Рада приняла закон номер 12414, что вызвало волну протестов в Украине .

«Они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу», — пояснил собеседник «УП».

Ранее сообщалось о том, что после острой реакции общества на ограничение независимости антикоррупционных органов Владимир Зеленский внес в парламент альтернативный законпроект по НАБУ. Кстати, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что президентский закопроект будет рассмотрен уже 31 июля.

РЕКЛАМА

Фото — Pixabay

158

Читайте нас в Facebook