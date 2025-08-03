Сенат США уходит на каникулы, так и не приняв санкции против россии: что теперь будет делать Трамп

Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не продвигая законопроект о важных санкциях против россии. Таким образом они предоставили президенту Трампу исключительное право решать, выполнять ли свои угрозы в адрес президента путина, если тот откажется прекратить войну против Украины.

ВІДЕО ДНЯ

Трамп дал путину крайний срок до 8 августа, чтобы прекратить боевые действия. Иначе страны, импортирующие российскую нефть, рискуют подвергнуться повышению тарифов. Как предварительный вариант, он объявил о 25-процентных тарифах для Индии, главного импортера российской энергетики. Это гораздо меньше 500-процентных вторичных тарифных полномочий, изложенных Конгрессом в законопроекте.

Хотя сенатские «ястребы» в отношении Украины хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге оставили решение в руках Трампа, по крайней мере на лето.

«Я думаю, что он будет очень осторожен в своих действиях, — сказал сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты) на вопрос The Hill, можно ли доверять Трампу навязывать путину санкции. — Но я думаю, что он явно разочарован в путине, и я думаю, что он сейчас начинает осознавать, что многие из нас были правы».

РЕКЛАМА

Демократы выразили скептицизм по поводу того, что Трамп накажет путина. Даже несмотря на то, что Трамп сократил срок, отведенный россии на мирные переговоры, президент пытается избежатьт влияния финансовых санкций США, поскольку сомневается, что они подействуют на путина.

Хотя США постоянно усиливают санкции против рф в течение всей войны, законопроект Сената ознаменовал бы серьезную экономическую эскалацию, стремясь изолировать москву от торговых партнеров, поддерживавших ее экономику военного времени на плаву.

«Поддержка экономического давления на россию и, в частности, борьба за ее доходы от нефти, остаются решающими для сдерживания и ограничения текущих и будущих военных и внешнеполитических вариантов россии», — отметили эксперты Центра стратегических и международных исследований.

РЕКЛАМА

Сенатор Джеймс Риш (республиканец от штата Айдахо), глава Комитета Сената по международным отношениям, заявил, что решение о том, какие санкции будут введены — если россия не выполнит условия Трампа, — «является продолжающимся процессом».

Тем временем постпред США при НАТО Мэттью Витакер пояснил, что ожидает россию 8 августа, если путин не пойдет на мирное соглашение.

230

Читайте нас в Facebook