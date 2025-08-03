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Цель Украины — закончить войну еще в этом году: Сибига не сдержал эмоций и назвал путина «самым массовым» убийцей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне террористических атак россии по Киеву и другим городам заявил, что президент путин является «самым массовым» убийцей и россии не должно быть места в ОБСЕ, пишет издание Yle.
«Я выступаю против членства россии в организации. Страна, нарушившая все десять основных принципов Хельсинкского акта, не должна занимать место в этой организации. ОБСЕ создавалась при совсем других условиях — во времена холодной войны. россия использует организацию в своих интересах. Не может быть так, что одно государство блокирует работу всей организации, целью которой является повышение безопасности. россия — основная причина нестабильности и ухудшения безопасности в Европе», — заявил Сибига.
Он добавил, что обычные россияне несут часть ответственности за страдания и преступления, причиной которых стала развязанная война:
«Ненормально, что человек, радующийся российскому террору и убийствам украинцев, может свободно передвигаться по Европе. Считаю путина самым массовым убийцей россиян. На войне в Украине погибли или были ранены уже более миллиона российских граждан».
По словам Андрея Сибиги, Трамп — единственный человек, которого боится президент россии. Дипломат считает, что антироссийские санкции приближают мир.
«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать россии подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами».
По словам дипломата, цель Украины — закончить войну еще в этом году. По его мнению, россия только имитировала мирные переговоры, чтобы выиграть время и захватить новые украинские территории.
Ранее в США раскрыли потери россии в войне с Украиной.204
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