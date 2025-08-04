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Ракам — «Колесо Фортуны» и внезапный поворот, Стрельцам — «Девятка кубков» и исполнение желаний: Таро-прогноз на 5 августа
На неделе с 4 по 10 августа звезды обещают успех пяти знакам зодиака. А как сложится день 5 августа у всех представителей зодиакального круга рассказывает гороскоп на сайте slovofraza.
Овен — Туз Жезлов
У Овнов появится шанс на новый проект или личную инициативу, требующую смелости и быстрой реакции. Не бойтесь делать первый шаг. Люди вокруг могут вдохновиться вашей энергией, что укрепит ваши позиции. Однако важно не распыляться — сосредоточьтесь на самом важном.
Телец — Справедливость
Тельцам предстоит либо принять важное решение, либо столкнуться с последствиями прошлых поступков. Возможно придётся решать правовые или бюрократические вопросы. Не давайте эмоциям управлять вашими действиями.
Близнецы — Девятка Мечей
У Близнецов накопилось эмоциональное напряжение. Но важно не поддаваться страхам, большинство из которых надуманы или преувеличены. Позвольте себе отдохнуть и восстановиться.
Рак — Колесо Фортуны
Ракам стоит подготовиться адаптироваться к новым условиям и не сопротивляться переменам. Это подходящий момент для того, чтобы отпустить контроль. Главное — сохранять веру в лучшее.
Лев — Паж Кубков
У Львов может быть день вдохновения — возможно, вы почувствуете тягу к искусству, творчеству, эстетике. Эмоции будут играть важную роль, и важно проявлять мягкость в общении. Это хорошее время для примирения, признаний и эмоционального обновления.
Дева — Отшельник
Девам стоит провести этот день в уединении или сосредоточенности на внутренних поисках. Это прекрасный момент для самоанализа. Истина откроется в тишине. Слушайте свою интуицию — она будет надёжным проводником.
Весы — Шестёрка Пентаклей
Весам важно соблюдать баланс между «брать» и «давать». Если же вы нуждаетесь в поддержке, не бойтесь просить — вы её получите. Этот день особенно благоприятен для добрых дел, благотворительности и помощи близким.
Скорпион — Король Мечей
Скорпионов может ожидать важный разговор, оформление документов или выяснение отношений. Действуйте твёрдо, но справедливо. Это подходящий день для планирования, деловых переговоров и защиты своих интересов.
Стрелец — Девятка Кубков
Стрельцы могут получить то, к чему давно стремились. Это отличное время для отдыха, общения с близкими и наслаждения жизнью. Стоит подумать о новом проекте. Главное — не забыть поблагодарить судьбу за подарки.
Козерог — Восьмёрка Жезлов
Козероги могут получить важную информацию или предложение, которое потребует немедленной реакции. Важно действовать, не откладывая. Также вероятны поездки, переписки и активное взаимодействие с окружающими. Не бойтесь проявить инициативу — успех не заставит себя ждать.
Водолей — Умеренность
Водолеям стоит избегать резких решений или спешки. Пусть все идет своим путём. Это хорошее время для медитаций, работы над собой и общения с теми, кто разделяет ваши ценности.
Рыбы — Влюблённые
Перед Рыбами встанет вопрос выбора. В отношениях возможны всплески страсти и сомнения. Прислушивайтесь к сердцу, но не забывайте о разуме. Главное — быть честными с собой и не предавать своих идеалов.
Восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа читайте на сайте «ФАКТОВ».424
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