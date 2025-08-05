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Как постирать зимнюю куртку дома и не испортить ее: блогер Марина назвала 5 необходимых шагов
Блогер Марина Жукова, которая недавно поделилась своим опытом стирки большого одеяла, рассказала, как в домашних условиях постирать зимнюю куртку, чтобы не испортить ее внешний вид.
Часто после стирки на пуховике остаются белесые следы, пух получается сбившимся в комки, а засаленные рукава не отстирываются. И в целом куртка теряет свой цвет и выглядит облезлой.
«Каждый год одно и то же: постирал пуховик — а на выходе разводы, комки… Но в хороших прачечных куртки — как новые. Почему? Потому что у них система, а не «на глазок», — отмечает Марина.
Блогер считает, что предложенные ею 5 шагов помогут в стирке. И результат будет, как после профессиональных прачечных.
Во-первых, перед стиркой нужно обработать рукава, воротник и карманы средством для жирных пятен (или гелем для посуды).
В стиральную машину в отсек для порошка добавить 1 ст. ложку средства против накипи + гель для темного белья. Это даст мягкую воду и яркий цвет без разводов.
В барабан машины положить теннисные мячики или жесткие полотенца. Они взбивают пух.
Стирать куртку нужно в режиме «джинсы» или «темное белье» при температуре 40°, отжим установить на 1000 оборотов. И еще обязательно дополнительное полоскание.
Сушить пуховик сначала наизнанку, потом лицевой стороной. Плечики не использовать — на них куртка вытянется.
Ранее Марина Жукова рассказала, как отстирать кухонные полотенца до состояния новых.162
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