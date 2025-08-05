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Что происходит с организмом, когда вы спите с открытым окном: результаты впечатляют
Сон является ключевой регенеративной деятельностью для организма. Все больше людей обращают внимание не только на продолжительность сна, но и на его качество, которое зависит от условий в спальне.
Эксперты отмечают, что оптимальная температура для сна для взрослых составляет от 17 до 19 градусов Цельсия. Такие условия способствуют быстрому засыпанию, снижают риск бессонницы и частых пробуждений посреди ночи. По этой причине даже в зимние месяцы рекомендуется кратковременно проветрить комнату перед сном, пишет Kobieta.
Ученые из Технического университета Дании провели исследование, которое показало, что сон с открытым окном улучшает качество сна и способность концентрироваться на следующий день. Целых 87% участников тестирования, которые спали с открытым окном, сообщили о лучшем самочувствии утром, что произошло благодаря глубокому сну и регенерации. Они также лучше прошли короткие когнитивные тесты, которые проводились после пробуждения.
Исследования показывают, что люди, которые спят с открытым окном, засыпают быстрее, избегая переворачивания с боку на бок. Сон не прерывается. Кроме того, отдых при более низкой температуре может поддерживать функцию иммунной системы и даже улучшать метаболизм.
Шум транспорта или шумные районы могут нарушить сон, особенно для людей, чувствительных к шуму. Поэтому лучше избегать открытия окон на всю ночь, если вы живете в центре большого города.
Кроме того, во время сезона пыльцы и при высоком загрязнении воздуха открытое окно может ухудшить симптомы аллергии и негативно повлиять на вашу дыхательную систему. Избегайте открывать окно и во время резких перепадов температуры или ветреной погоды — в таких условиях вы можете легко простудиться и переохладиться.
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