Где и когда смотреть онлайн «Панатинаикос» — «Шахтер»: какой прогноз букмекеров на матч отбора Лиги Европы

В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер», выбивший из турнира «Бешикташ» (4:2 в гостях, 2:0 на своем поле), проведет на Олимпийском стадионе в Афинах первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции «Панатинаикоса» (арбитр — Эрик Ламбрехтс из Бельгии).

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Если «Шахтер», кроме «Бешикташа», успел пройти в ЛЕ и финский «Ильвес» (6:0 дома, 0:0 на выезде), то «Панатинаикос», в составе которого под началом португальца Руя Витории играет экс-футболист донецкого клуба бразилец Тете, в отборе Лиги чемпионов капитулировал перед шотландским «Рейнджерс» (0:2 в гостях, 1:1 на своем поле).

В прежние годы дончане ни разу не пересекались в еврокубках с «Панатинаикосом», но трижды играли с другими греческими клубами — с ПАОКом — 1:0 в 2005-м и с «Олимпиакосом» — 2:2, 1:1 в 2006-м.

В предстоящем поединке букмекеры видят небольшим фаворитом клуб из Афин. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Панатинаикоса» принимает с коэффициентом 2,40, на ничью — 3,30, на выигрыш подопечных турка Арды Турана — 2,60.

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В прямой трансляции матч «Панатинаикос» — «Шахтер» на территории Украины покажут (начало — в 21:00) канал УПЛ ТВ и платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок на платформе, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Первый матч

7 августа (четверг)

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«Панатинаикос» — «Шахтер» 21:00 УПЛ ТВ, «Киевстар ТВ»

Напомним, что в случае успешного прохождения греческого барьера «Шахтер» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет 21 и 28 августа с бронзовым призером чемпионата Турции «Самсунспором», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с неудачником противостояния «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на старте чемпионата Украины не без труда обыграл «Эпицентр».

Фото ФК «Шахтер»



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