Иран недоволен тем, как рф помогает ему в ответ на поставку дронов: стали известны детали

Производство иранского «Шахеда», являющегося основой дроновой войны москвы против Украины, сейчас в основном поглощено российской военно-промышленной машиной. Аналитики и представители разведки считают, что 90% этапов производства сейчас проходит на заводе «Алабуга» в Татарстане или других российских объектах, пишет CNN. Недавние спутниковые снимки показывают, что объект продолжает расширяться, появляются новые производственные мощности и общежития, позволяющие масштабировать производство. Аналитики считают, что это позволит россии потенциально экспортировать обновленную и проверенную в боях версию беспилотника, возможно, даже обратно в Иран.

ВІДЕО ДНЯ

Но западный источник в разведке утверждает, что расширение и полная интеграция «Шахеда-136» в россию фактически маргинализировали Тегеран, который становится все более нетерпеливым по отношению к той небольшой прибыли, которую он получает от россии. И это несмотря на поддержку военных усилий москвы не только беспилотниками, но и ракетами и другими активами. Такое недовольство бушевало в течение 12-дневной бомбардировочной кампании Израиля, направленной против иранской программы ядерного оружия в июне.

Заявления россии об осуждении были расценены как скудная поддержка стране, которая помогает рф с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

«Иран, возможно, ожидал, что россия сделает больше или предпримет больше шагов, не будучи обязанной это делать, — сказал CNN Али Акбар Дарейни, аналитик тегеранского Центра стратегических исследований, исследовательского подразделения офиса президента Ирана. — Они могут не вмешиваться военно, но могут усилить оперативную поддержку с точки зрения поставки оружия, технологической поддержки, обмена разведывательными данными».

РЕКЛАМА

Однако такой подход россии не стал неожиданностью для представителя западной разведки, с которым пообщалось CNN. По его словам, это демонстрирует «чисто транзакционный и утилитарный характер» российского сотрудничества с Ираном.

«Это явное отстранение демонстрирует, что россия никогда не вмешивается за пределы своих непосредственных интересов, даже если партнер — в этом случае важный поставщик беспилотников — подвергается нападению», — сказал инсайдер.

После того как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, она стала импортировать иранские беспилотники «Шахед» (Shahed). В начале 2023 года москва и Тегеран подписали соглашение на 1,75 миллиарда долларов о производстве беспилотников внутри страны.

РЕКЛАМА

«В 2022 году россия платила в среднем 200 000 долларов США за один такой беспилотник, — сообщил источник в украинской разведке. — В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов США».

Украина также заявила, что россия модернизировала беспилотник, улучшив связь, батареи и оснастив гораздо большими боеголовками, что делает их более смертоносными и сложными для сбития.

Западный разведчик заявил, что Иран сначала, казалось, одобрил усилия россии локализовать примерно 90% производства «Шахедов» в Татарстане, но модернизация беспилотника застала его врасплох.

«Эта эволюция знаменует собой постепенную потерю контроля Ирана над конечным продуктом, который сейчас в значительной степени производится местно и независимо, — пояснил источник. — Конечная цель москвы — полностью овладеть производственным циклом и освободиться от будущих переговоров с Тегераном».

РЕКЛАМА

Но в процессе расширения «Алабуги», которая не раз подвергалась атакам со стороны Украины, россия не смогла выполнить обязательства перед своими иранскими партнерами. Кроме потери контроля над конечным продуктом, иранские власти и компании жаловались на то, что некоторые платежи не были осуществлены. Ситуация частично возникла и из-за удушающих международных санкций, под которыми российская экономика находится уже более трех лет.

«Это усугубляет разочарование Тегерана препятствиями, мешающими передаче российских аэронавигационных технологий Ирану, как это было обещано москвой в обмен на его поддержку», — говорят источники.

Ранее сообщалось, что Северная Корея хочет направить в россию до 25 тысяч рабочих для изготовления беспилотников.

205

Читайте нас в Facebook