Пока Дональд Трамп и владимир путин готовятся к встрече на Аляске, чтобы обсудить судьбу Украины, Донетчина в центре внимания украинцев, которые боятся, что мирное соглашение может быть капитуляцией перед россией. Область, захватить которую москва стремилась более десяти лет, теперь может получена без боя, просто в результате договоренности. Правда, и сам президент США, и его вице-президент опровергают такие опасения.

ВІДЕО ДНЯ

путин сейчас стремится захватить 30 процентов региона, которые его войска не оккупировали, используя переговоры для достижения того, чего он не смог выиграть на поле боя, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако на поле боя российские войска наступают и достигают успехов по всему региону, пишет Washington Post.

Украинцев обуревают два противоречивых чувства: усталость от войны и отвращение к идее любого вознаграждения россии за ее неспровоцированное вторжение.

«Никто не признает эти территории находящимися под контролем россии, так же, как никто не признал оккупированные Луганск или Севастополь с 2014 по 2022 год, хотя де-факто они находились под контролем россии», — сказал Александр, украинский военнослужащий, который сейчас воюет на Донетчине.

РЕКЛАМА

Зеленский сказал, что украинская территория — это не его частная собственность, которую можно отдавать.

Более того, без гарантий безопасности россия будет использовать регион как трамплин для вторжения в другие части Украины — путин будет иметь «открытый путь» к Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областям, сказал президент.

Когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, она продвинулась еще глубже в Донецкую область, а в июне этого года оккупировала всю Луганщину. В течение последних недель московские войска добились значительного прогресса, но ключевые донецкие города Краматорск, Славянск и Константиновка остаются под контролем Украины. Однако даже прекращение огня, которое оставляет линию фронта на ее текущем уровне, заморозит российский контроль над значительной частью Донецкой, всей Луганской и значительной частью Запорожской и Херсонской областей.

РЕКЛАМА

Российский контроль в конечном итоге может распространиться и за эти пределы, если окончательное соглашение будет включать элемент «земля в обмен на мир» — передачу россии всей земли, которую она сейчас занимает, или больших ее частей после обмена с Украиной.

Опрос Киевского международного института социологии, проведенный с конца июля по начало августа, показал, что большинство украинцев против любого плана, который официально передает москве оккупированные территории.

«Несмотря на агрессивные действия россиян на фронте и жестокие воздушные атаки на гражданские города в течение последних нескольких месяцев, общественное мнение в Украине по вопросам войны и мира принципиально не изменилось, — написал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий в отчете, подытоживающем результаты. — Украинцы по-прежнему демонстрируют открытость к переговорам и возможность, хотя и неохотно, одобрять сложные решения».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп может предложить путину на саммите ископаемые Аляски, украинский литий и снятие санкций.

РЕКЛАМА

177

Читайте нас в Facebook