41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту

18:44 17 августа 2025
Рецепт сметанника. Фото - скриншот

Лето — это то время, когда любители сладенького могут побаловать себя выпечкой со свежими фруктами. К примеру, можно приготовить пирог с любимыми ягодами.

А фудблогер из Луцка Анна Ляшук-Ройко поделилась рецептом внесезонной выпечки — нежного сметанника

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Щепотка соли;
  • Ванильный сахар — 150 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Масло растительное — 2 столовые ложки;
  • Мука — 250 г;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Какао — 1 столовая ложка;
  • Молоко — 2−3 столовых ложек.


Для крема:

  • Сметана — 800 г (18%, густо);
  • Сахарная пудра -150−200 г;
  • Ваниль.

Читайте также: Наливной медовик: выглядит очень празднично

РЕКЛАМА

Приготовление:

  • К яйцам добавить щепотку соли и ванильный сахар, взбить миксером 3−4 минуты до пышной массы.
  • Добавить сметану и растительное масло, перемешать.
  • Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать.
  • Тесто зрительно разделить на две части. Одну из них вылить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при 180° 7−10 минут.
  • Во вторую часть теста добавить одну столовую ложку какао и три столовых ложки молока. Вылить на противень и выпекать, как и перую порцию теста.
  • Для крема в густую сметану добавить сахарную пудру и перемешать.
  • Когда испеченные коржи остыли, вырезать круглой формой четыре коржика для торта.
  • Собирать торт нужно в кольце, обильно перемазывая коржики кремом. Отправить в холодильник на 4 часа.
  • Охлажденный торт вынуть из формы и посыпать крошками, оставшимися от коржей, и по желанию украсить.

О том, как приготовить клубничный торт читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

РЕКЛАМА

139

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Генерал Эседулла Абачев тяжело ранен на Курщине. Фото из открытых источников

Карма не заставила себя ждать: генерал рф потерял руку и ногу после удара ВСУ

Следующий материал
Новости партнеров