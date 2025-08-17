- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Книга рецептов
18:44 — 17 августа 2025
Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту
Лето — это то время, когда любители сладенького могут побаловать себя выпечкой со свежими фруктами. К примеру, можно приготовить пирог с любимыми ягодами.
А фудблогер из Луцка Анна Ляшук-Ройко поделилась рецептом внесезонной выпечки — нежного сметанника
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.;
- Щепотка соли;
- Ванильный сахар — 150 г;
- Сметана — 200 г;
- Масло растительное — 2 столовые ложки;
- Мука — 250 г;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Какао — 1 столовая ложка;
- Молоко — 2−3 столовых ложек.
Для крема:
- Сметана — 800 г (18%, густо);
- Сахарная пудра -150−200 г;
- Ваниль.
Приготовление:
- К яйцам добавить щепотку соли и ванильный сахар, взбить миксером 3−4 минуты до пышной массы.
- Добавить сметану и растительное масло, перемешать.
- Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать.
- Тесто зрительно разделить на две части. Одну из них вылить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при 180° 7−10 минут.
- Во вторую часть теста добавить одну столовую ложку какао и три столовых ложки молока. Вылить на противень и выпекать, как и перую порцию теста.
- Для крема в густую сметану добавить сахарную пудру и перемешать.
- Когда испеченные коржи остыли, вырезать круглой формой четыре коржика для торта.
- Собирать торт нужно в кольце, обильно перемазывая коржики кремом. Отправить в холодильник на 4 часа.
- Охлажденный торт вынуть из формы и посыпать крошками, оставшимися от коржей, и по желанию украсить.
