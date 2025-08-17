Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту

Лето — это то время, когда любители сладенького могут побаловать себя выпечкой со свежими фруктами. К примеру, можно приготовить пирог с любимыми ягодами.

А фудблогер из Луцка Анна Ляшук-Ройко поделилась рецептом внесезонной выпечки — нежного сметанника

Ингредиенты: Яйца — 4 шт.;

Щепотка соли;

Ванильный сахар — 150 г;

Сметана — 200 г;

Масло растительное — 2 столовые ложки;

Мука — 250 г;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Какао — 1 столовая ложка;

Молоко — 2−3 столовых ложек.

Для крема: Сметана — 800 г (18%, густо);

Сахарная пудра -150−200 г;

Ваниль.

Приготовление: К яйцам добавить щепотку соли и ванильный сахар, взбить миксером 3−4 минуты до пышной массы.

Добавить сметану и растительное масло, перемешать.

Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать.

Тесто зрительно разделить на две части. Одну из них вылить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при 180° 7−10 минут.

Во вторую часть теста добавить одну столовую ложку какао и три столовых ложки молока. Вылить на противень и выпекать, как и перую порцию теста.

Для крема в густую сметану добавить сахарную пудру и перемешать.

Когда испеченные коржи остыли, вырезать круглой формой четыре коржика для торта.

Собирать торт нужно в кольце, обильно перемазывая коржики кремом. Отправить в холодильник на 4 часа.

Охлажденный торт вынуть из формы и посыпать крошками, оставшимися от коржей, и по желанию украсить.

