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Клубничный торт: идеальный десерт для летних чаепитий
Чрезвычайно простой в выпекании клубничный торт, который можно приготовить только из шести ингредиентов. Чтобы он был идеальным, он должен быть влажным, воздушным и содержать много-много вкусных ягод, пишет Ania Gotuje.
Ингредиенты:
2 стакана пшеничной муки — 320 г
сливочное масло — 200 г
5 средних яиц
около ¾ стакана сахара — 170 г
2 чайные ложки разрыхлителя
800 г клубники
Приготовление
Обязательно извлеките яйца из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры.
Всыпьте сахар в стеклянную или металлическую емкость среднего размера. Взбейте сахар и яйца миксером на высокой скорости в течение нескольких минут. Сахар должен полностью раствориться в яйцах. После взбивания должна получиться воздушная и легкая масса.
Растопите масло в микроволновке, в кастрюле на самом маленьком огне или на водяной бане. Охладите его, чтобы оно не было горячим.
Начните вливать сливочное масло в миску с яичной пеной. Добавьте смесь сухих ингредиентов (мука и разрыхлитель) в миску. Медленно, но тщательно перемешайте все силиконовой лопаткой или деревянной ложкой.
Вылейте готовое к выпеканию тесто в форму. Выстелите дно пергаментной бумагой. Смажьте внутреннюю часть формы небольшим количеством растительного или сливочного масла и посыпьте панировочными сухарями.
Вылейте все тесто в форму и выровняйте поверхность. Вымойте свежую клубнику под проточной холодной водой и удалите плодоножки. Осторожно высушите клубнику бумажными полотенцами. Выложите ее рядом на тесте. Затем положите клубнику друг на друга. Не вдавливайте клубнику в тесто. Она все равно немного погрузится в тесто во время выпекания. На этом шаге можно посыпать клубнику небольшим количеством корицы. Домашний ванильный сахар также отлично подойдет.
Поставьте форму на среднюю полку в разогретую до 180 градусов духовку. Установите режим верхнего/нижнего выпекания. Выпекайте торт около 50 минут. Примерно через 40−45 минут проверьте, пропекся ли торт. Осторожно откройте дверцу духовки и вставьте в торт деревянную шпажку. Если палочка сухая после извлечения, это означает, что клубничный торт готов.
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