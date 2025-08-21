Какой шоколад нравится большинству украинцев: молодая мама открыла лавку бельгийского шоколада, который делает своими руками

В оккупированном Скадовске молодая мама и единственная на всю Херсонщину мастер по изготовлению бельгийского шоколада Татьяна Гришко чудом не попала в застенки путинского фсб. Ведь ее отец военный, а она, находясь в оккупации, собирала донаты на нужды папиной роты, защищавшей тогда Бахмут. Чтобы избежать ареста, Татьяна с мужем и сыном Остапом, которому тогда было восемь месяцев от роду, направились на автомобиле на подконтрольную Украине свободную территорию. Перед последним вражеским блокпостом скопилось огромное количество машин, потому что оккупанты крайне медленно их пропускали, рассказала «ФАКТАМ» Татьяна. Именно на подступах к этому блокпоста температура у Остапчика подскочила до 40 градусов. Молодая мама была в отчаянии, взяла на руки сына, деньги, золотые украшения и пошла на блокпост. Наконец удалось договориться, но москолота, пропустив без очереди колонну автомобилей, в которых ехали мамы с младенцами, начала стрелять вдогонку. После того, как удалось благополучно вырваться из оккупации, семья поселилась в Тернополе. Там Татьяна вернулась к изготовлению крафтового (сделанного собственноручно — Авт.) бельгийского шоколада. Мастер получила от государства грант в 250 тысяч гривен на развитие своего бизнеса. Эти деньги позволили ей открыть в нынешнем году свой первый магазинчик. В интервью «ФАКТАМ» Татьяна рассказала, в частности, о том, какой шоколад предпочитают большинство украинцев.

«У меня не было денег для закупки всего необходимого для изготовления шоколада»

— Что вас привлекло в шоколадном бизнесе? — задаю вопрос Татьяне Гришко.

ВІДЕО ДНЯ

- Я слышала, что у него есть интересная особенность — мол, вкладываешь минимум, а получаешь максимум. Хотелось проверить, действительно ли это так. Это было шесть лет тому назад, когда мы жили в Херсонской области. По крайней мере, тогда в нашем крае никто не занимался бельгийским шоколадом. Я стала первой, у меня не было конкурентов.

— Но нужно было научиться делать крафтовый шоколад. Как вы решали эту задачу?

РЕКЛАМА

— Училась дистанционно на нескольких онлайн-платформах. Только когда уверенно овладела теорией, перешла к практике. Ведь практическая часть нуждается в вложении средств, и я не хотела рисковать ими, не будучи уверена, что понимаю, как делать бельгийский шоколад.

Татьяна Гришко с букетом цветов из бельгийского шоколада, который она изготовила собственноручно

— Вы выделили отдельную комнату для изготовления шоколада или использовали для этого кухню?

РЕКЛАМА

- Работала на кухне. Начала с того, что делала шоколад для своей семьи — не на продажу. Тогда, если честно, мы с мужем считали, что мои шансы на успех в этом деле где-то процентов 50. Решили, если дело наладится и будет прибыль, то и хорошо. Если нет, то съедим шоколад и не будем расстраиваться. Даже минимальный набор необходимого базового оборудования я не купила. Потому что сначала надо было на него заработать.

— Наверное, первыми вашими покупателями стали родственники и знакомые?

- Близкие знакомые. Впервые я заявила, что предлагаю приобрести у меня бельгийский шоколад ручной работы в канун Дня влюбленных. Одна моя хорошая знакомая отозвалась, ей шоколад понравился, и она рассказала о нем в Instagram. С ее легкой руки у меня пошли продажи.

Поначалу это были просто плиточки шоколада — маленькие, как для дегустации. Ведь люди должны оценить, что это такое. Впоследствии начали брать в больших объемах, когда понимали, что это действительно высококачественный продукт. В дальнейшем я стала делать еще и шоколадные цветы — композиции из них, букеты (они мне очень нравятся).

РЕКЛАМА

— Еще раз спрошу о первых шагах в этой области. Сложно было овладеть технологией изготовления шоколада?

— Непросто. Поначалу, если честно, не получалось, как положено. Потому что шоколад немного, так сказать, «привередливый». При его изготовлении нужно делать все максимально четко: не перегреть (ибо получится неправильная структура), не переохладить (ведь слишком холодный не будет заливаться в формы). Так что не зря шоколад называют «живым» — он, так сказать, «чувствует» температуру, ее перепады.

— Тогда, шесть лет назад вы учились в каком-нибудь вузе или работали?

— Работала в школе, ведь по образованию я учительница. Когда поняла для себя, что у меня получается делать шоколад, и это дело мне нравится, уволилась из школы. Получила гораздо больше времени на шоколадное дело, которым я горю.

— Как называется человек этой профессии?

— Шоколатье.

— Сколько времени ежедневно тратили на работу?

- Когда начинала, у меня было мало форм из пищевого силикона для заливки шоколада, потому что они довольно дорогие — где-то по 400 гривен за каждую. Поэтому, чтобы изготовить букет шоколадных цветов, бывало, тратила целый день. А если заказывали букет из разноцветных цветов, то и дня было мало — приходилось работать и по ночам. Уставала. Понимаете, у меня не было стартового капитала, чтобы закупить все даже самое необходимое. Повторю, на это нужно было заработать.

Сейчас у меня есть большой набор форм, поэтому могу создать любой букет за одну заливку. Большую часть всего, что нужно для изготовления шоколада, я купила уже в Тернополе за грант 250 тысяч гривен, который мне дало государство на развитие бизнеса.

Букеты из бельгийского шоколада от пани Татьяны

— На вкус легко отличить ваш ручной работы шоколад от обычного фабричного?

- Несложно, ведь я использую исключительно высококачественные натуральные ингредиенты — как это и должно быть при изготовлении бельгийского шоколада. Если же взять среднестатистическую шоколадку из супермаркета, то увидите, что в ней есть разные, скажем так, дополнительные составляющие, которых, собственно, не должно быть в по-настоящему классном продукте. Почему так? Да потому, что производители стремятся удешевить свой товар, чтобы он был доступен как можно более широкому кругу людей.

— Вам удалось быстро добиться коммерческого успеха или это был длительный тернистый путь?

- К счастью, быстро. Хорошо пошло, потому что крафтовый бельгийский шоколад по крайней мере тогда, шесть лет назад стал новинкой у нас на Херсонщине. Люди писали в соцсетях много одобрительных отзывов о моей продукции и это очень помогало. Спасибо им за это.

Особенно количество заказов возросло, когда я добавила в ассортимент цветы из бельгийского шоколада, о которых я уже вам говорила. Кстати, их можно съесть сразу или украшать ими дом в течение трех месяцев (срок годности бельгийского шоколада 90 дней).

— Лето, наверное, не самое лучшее время для торговли шоколадом, потому что он в жару тает. Как вы решаете эту проблему?

- Хороший вопрос. Смотрите, бельгийский шоколад у меня заказывают чуть ли не из всех свободных от оккупации уголков Украины. Естественно, отправлять этот товар по почте в жаркий период — плохая идея. Поэтому в интернет-торговле на данный период объявляю каникулы. Однако в моем магазинчике (открытие состоялось 26 апреля нынешнего года) посетители покупают бельгийский шоколад к кофе, или домой, или в подарок.

— Какая предельная температура, при которой можно пересылать шоколад по почте?

— Мы начинаем отправлять, когда температура днем не превышает 21 градус. Этого достаточно, чтобы, например, путь от Тернополя в Харьков шоколад преодолел в кузове машины без потери качества.

— Какая из разновидностей бельгийского шоколада нравится большинству наших соотечественников?

- Молочный (содержание какао 33,6 процента). На втором месте — темный (54 процента). Значительно реже люди покупают белый шоколад (в нем какао нет вообще, в качестве основы используется какао-масло).

Добавлю, что в любом шоколаде коричневого цвета есть какао. Это самый дорогой ингредиент. Чем шоколад темнее, тем больше содержание какао-массы. В шоколаде «экстра» ее 70−76 процентов.

В магазинчике можно продегустировать настоящий бельгийский шоколад ручной работы

«Увидела пачку печенья с надписью „Работаем на благо россии“ — так больно стало»

— Спрошу о событиях 2022 года. Сколько вы прожили в оккупации?

- Три месяца. Уже в первый день полномасштабного вторжения враг оккупировал Скадовск, где я жила с мужем и сыном-младенцем. Вышло так, что за день до этого, 23 февраля муж (он моряк) вернулся рейсу. Так что семья была вместе.

Скадовск находится вблизи административной границы с Крымом, поэтому оккупанты так быстро захватил наш город. Они сразу же отключили мобильную связь, Интернет, телевидение. Поэтому мы не знали, что происходит на остальной территории Украины.

В последующие дни люди бросились скупать в магазинах все (и нужное, и ненужное). Как назло, кончились дрожжи на хлебокомбинате, и он определенный период не мог выпекать хлеб. Администрация даже обратилась к населению приносить дрожжи из дома. Кроме того, не работали банкоматы, и мы не имели возможности снять с карточек наличные.

Я вам уже говорила, что отец мой военный. В то время его подразделение защищало Бахмут. У них там был ад — враг пер с трех сторон. Как только стала появляться мобильная связь, я возобновила переписку с папой. Открыла сбор для нужд его роты. Представляете, в оккупации я тайно собирала деньги для ВСУ. Люди активно донатили. Я пересылала эти средства папе, и он с побратимами покупал все необходимое для своего подразделения.

Учтите также то, что в городе знали — вся наша семья имеет патриотические взгляды. И что я говорю исключительно на украинском (хорошо овладела языком, когда училась в Каменце-Подольском). Поэтому, по крайней мере, мой арест был вопрос времени.

И без этих угроз жизнь в оккупации — большое испытание. Везде патрули и блокпосты. Люди ходят по улицам, опустив глаза вниз — чтобы не встречаться взглядами с солдатами. Нельзя было иметь в телефоне украинские приложения — даже украинских банков. Телефоны проверяли на блокпостах, поэтому следовало проявлять максимальную осторожность.

Был такой случай в магазине (уже после того, как оккупанты начали завозить в Скадовск продукты их производства): взяла с полки пачку печенья, а на нем написано «Работаем на благо России». Мне так больно на душе стало от этого, что не удержалась — заплакала.

— Как-то готовились к эвакуации?

— Да. Надо было раздобыть наличные, поэтому мы продали в соседнем магазине запасы консервированных продуктов. А еще я распродала значительную часть детских вещей, моего сына Остапа, которому тогда было всего восемь месяцев от рода. Тогда еще в Скадовске ходили гривны.

Татьяна с мужем и сыном

Мы уехали 19 мая. По дороге на свободную часть Украины я насчитала около 65 вражеских блокпостов. И чуть ли не на каждом российские военные требовали сигареты, еду. Страшнее всего было на последнем их блокпосту. Он находился фактически в так называемой «серой зоне», где шли бои. Представьте, множество машин на выезд из оккупации, а над ними с обеих сторон летают снаряды. Российские солдаты на блокпосте намеренно создавали огромные очереди на выезд, пропуская по несколько автомобилей в час.

— Так пришлось ждать в тех ужасных условиях очереди перед блокпостом несколько суток?

- Не пришлось, потому что я была в таком отчаянии, что взяла на руки сына, деньги, золотые украшения и пошла договариваться, чтобы нас немедленно выпустили отсюда. Я уже вам говорила: Остапчик тогда заболел, температура подскочила до 40 градусов! Лекарств не было, доступа к врачу — тоже. Так что на блокпосте с ребенком на руках, рыдала, упрашивала дать нам дорогу.

Наконец старший на том блокпосте говорит: «Собери отдельную колонну из автомобилей с грудничками. Твоя машина будет в этой колонне первой». Я помчалась назад. Объявила людям, которые имели младенцев, собираться. На блокпосте нас проверили, и колонна тронулась. А буквально через одну-две минуты россияне открыли огонь по нам вдогонку. Вот такие они люди!

Наверное, стреляли они не прицельно, потому что, к счастью, ни в кого, вроде бы, не попали. Но на этом «происшествия» не закончились. Мы ехали по грунтовой дороге, которая после дождя превратилась в сплошное болото. Автомобили с низкой посадкой застревали, люди с детьми на руках выходили и шли по обочине пешком. И все это под артиллерийскую канонаду. Когда наконец-то добрались до первого украинского блокпоста, я была невероятно уставшей, но по-настоящему счастливой.

— Спустя какое время после того, как поселились в Тернополе, возобновили шоколадный бизнес?

- Уже через три месяца отправила первые заказы с нового места. Когда мы выезжали из Скадовска, взяли с собой мало вещей — прежде всего, что необходимо для сына, а также рюкзак с силиконовыми формами для шоколада.

В Тернополе в Центре занятости узнала, что есть возможность получить от государства грант на развитие собственного дела. Главное, чтобы бизнес-проект претендента на грант был реалистичен.

Возвращать грант не нужно (точнее, я верну эти деньги за счет того, что буду платить налоги). Налоги в любом случае нужно платить. Так что я ничего не теряю. Еще одно важное условие предоставления гранта — создать минимум одно рабочее место. Это меня тоже вполне устраивает, потому что я и так планировала нанять работницу. Так что составила бизнес-план, подала заявку. Благодаря этим 250 тысячам смогла закупить многое необходимое для изготовления бельгийского шоколада и открыть магазинчик.

Магазинчик Татьяны в Тернополе. Там широкий ассортимент шоколада и уютная атмосфера

Верю, все у нас будет хорошо. Только бы скорее завершилась справедливым миром эта проклятая война.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю школьника с Черниговщины, который помогает фронту, готовя сладости.

Фото предоставлено Татьяной Гришко

446

Читайте нас в Facebook