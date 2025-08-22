Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь

Оказывается, листья салата тоже можно заквасить. А делается это так просто, что вы удивитесь. Подавать такой салат можно и в будни, и к праздничному столу. Он хрустящий и невероятно вкусный. А рассол, по словам кулинара Эллы Ивановой, которая поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, можно даже пить, как квас.

— Приготовим очень вкусный квашеный салат, — говорит Элла Иванова. - Это вкусно и полезно. А готовится это просто и быстро. При желании можно добавить в рассол и мяту.

Квашеный салат

Листья салата

Укроп

2 зубчика чеснока

Пол-литра холодной. воды

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки сахара

Листья салата тщательно промыть. На дно банки поместить укроп и чеснок. Затем плотно укладываем листья салата. Залить холодной водой с сахаром и солью (предварительно перемешать). Сверху прикройте веточками укропа. Неплотно закрываем банку. Выдерживаем при комнатной температуре два-три дня.

И приятного аппетита вам и вашим родным! Готовьте с удовольствием! Это очень важно. Подавайте блюда эстетично.

Фото из альбома Эллы Ивановой

