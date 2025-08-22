- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Оказывается, листья салата тоже можно заквасить. А делается это так просто, что вы удивитесь. Подавать такой салат можно и в будни, и к праздничному столу. Он хрустящий и невероятно вкусный. А рассол, по словам кулинара Эллы Ивановой, которая поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, можно даже пить, как квас.
— Приготовим очень вкусный квашеный салат, — говорит Элла Иванова. - Это вкусно и полезно. А готовится это просто и быстро. При желании можно добавить в рассол и мяту.
Квашеный салат
Листья салата
Укроп
2 зубчика чеснока
Пол-литра холодной. воды
1 чайная ложка соли
2 чайные ложки сахара
Листья салата тщательно промыть. На дно банки поместить укроп и чеснок. Затем плотно укладываем листья салата. Залить холодной водой с сахаром и солью (предварительно перемешать). Сверху прикройте веточками укропа. Неплотно закрываем банку. Выдерживаем при комнатной температуре два-три дня.
И приятного аппетита вам и вашим родным! Готовьте с удовольствием! Это очень важно. Подавайте блюда эстетично.
Ранее фудблогер Уляна Мазайкина рассказала, как приготовить хрустящие квашеные огурцы на зиму.
Фото из альбома Эллы Ивановой149
