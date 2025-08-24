Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов

россия усиливает ночные атаки беспилотников на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Поскольку москва быстро увеличивает производство этого оружия, ее удары становятся все более массированными. Эксперты отмечают, что большинство беспилотников не особо быстрые или высокотехнологичные, но они достаточно дешевы, чтобы кремль мог запустить свыше 700 за одну ночь, пытаясь подавить противовоздушную оборону Украины и подорвать моральный дух гражданского населения, пишет CNN.

Получив иранские разработки ударных беспилотников «Шахед», россия построила собственный огромный завод для производства тысяч единиц такого вида оружия ежемесячно. Ее тактика заставляет Украину бороться с помощью более дорогих боеприпасов и инноваций, поскольку менее дорогие методы обороны не столь эффективны.

Украина и россия были вынуждены улучшить возможности использования дронов, чтобы компенсировать недостатки в возможностях ВВС. Эксперты говорят, что Соединенные Штаты и их европейские союзники по НАТО также активно работают над усовершенствованием дронов и операций против дронов, чтобы сохранить преимущество в любых будущих конфликтах.

«НАТО, вероятно, будет в конце концов использовать дроны в больших масштабах. Не в таких масштабах, как россия и Украина, потому что у нас есть эти огромные воздушные силы, в которые мы инвестировали, и которые могут очень быстро наносить удары с большой мощностью, но в качестве дополнения к этому», — сказал CNN Роберт Толласт, научный сотрудник Королевского института объединенных войск (RUSI), специализирующийся на наземной войне.

Как пишет издание, россия движется к производству более 6000 беспилотников типа «Шахед» ежемесячно, сообщило CNN Министерство обороны Украины. И производить ударные беспилотники внутри россии гораздо дешевле, чем в начале войны, когда москва покупала их у Тегерана.

«В 2022 году россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник, — сказал источник в Министерстве обороны Украины. — В 2025 году эта цифра сократилась примерно до 70 000 долларов благодаря масштабному производству на заводе беспилотников „Алабуга“».

Но оценки стоимости сильно отличаются — Центр стратегических и международных исследований (CSIS), базирующийся в Вашингтоне, обнаружил, что оценки стоимости «Шахед-136» колеблются от 20 000 до 50 000 долларов за беспилотник. Для сравнения, один перехватчик ракет класса «земля-воздух» может стоить более 3 миллионов долларов.

Эта относительно низкая стоимость позволяет кремлю усиливать свои ночные атаки беспилотников, а также проводить более частые масштабные атаки.

По данным ISW, сейчас и Украина, и россия работают над разработкой беспилотников на базе искусственного интеллекта, которые могут самостоятельно принимать решения на поле боя, а также создают беспилотники-перехватчики, которые можно было бы использовать в качестве более дешевого метода противодействия воздушным атакам, чем запуск ракет.

Также ВСУ нашли способ снизить опасность, нанося удары по местам производства и хранения «Шахедов».

