Хрустящий край, тягучий сыр, аромат розмарина: идеальный пирог на ужин за 20 минут

Когда времени маловато, а хочется домашнего блюда «с изюминкой», ведущий популярного кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво советует приготовить простой картофельный пирог. Все, что вам нужно — базовые ингредиенты и 20 минут времени.

Ингредиенты: — картофель — 650 г;

- тертый пармезан — 60 г;

- твердый сыр (гауда, эменталь и т. п. ) — 100 г;

- ветчина — 100 г;

- оливковое масло;

- соль, перец;

- розмарин. Способ приготовления: 1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.

2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу.

3. Полейте растительным маслом, добавьте соль, перец, пармезан.

4. Сделайте слой ветчины и сыра.

5. Повторите: картофель — масло — специи — пармезан — тертый твердый сыр.

6. Запекайте при 180° в течение 20 минут.

Этот пирог идеально подходит для семейного ужина или когда нужно удивить гостей простым, но эффектным блюдом. Блюдо понравится всем членам семьи.



