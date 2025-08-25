41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Хрустящий край, тягучий сыр, аромат розмарина: идеальный пирог на ужин за 20 минут

11:12 25 августа 2025
Рецепт картофельного пирога от Эктора Хименес-Браво

Когда времени маловато, а хочется домашнего блюда «с изюминкой», ведущий популярного кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво советует приготовить простой картофельный пирог. Все, что вам нужно — базовые ингредиенты и 20 минут времени.

Ингредиенты:

— картофель — 650 г;
- тертый пармезан — 60 г;
- твердый сыр (гауда, эменталь и т. п.) — 100 г;
- ветчина — 100 г;
- оливковое масло;
- соль, перец;
- розмарин.

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.
2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу.
3. Полейте растительным маслом, добавьте соль, перец, пармезан.
4. Сделайте слой ветчины и сыра.
5. Повторите: картофель — масло — специи — пармезан — тертый твердый сыр.
6. Запекайте при 180° в течение 20 минут.

РЕКЛАМА

Этот пирог идеально подходит для семейного ужина или когда нужно удивить гостей простым, но эффектным блюдом. Блюдо понравится всем членам семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как приготовить пирог с черешнями. А житомирская фуд-блогерша поделилась рецептом мясного пирога, который она готовила с армянским лавашем.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на начало сентября для всех знаков зодиака

Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Кейт и Уильям по дороге в церковь

Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии

Следующий материал
Новости партнеров