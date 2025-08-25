- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
Хрустящий край, тягучий сыр, аромат розмарина: идеальный пирог на ужин за 20 минут
Когда времени маловато, а хочется домашнего блюда «с изюминкой», ведущий популярного кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво советует приготовить простой картофельный пирог. Все, что вам нужно — базовые ингредиенты и 20 минут времени.
Ингредиенты:
— картофель — 650 г;
- тертый пармезан — 60 г;
- твердый сыр (гауда, эменталь
и т. п.) — 100 г;
- ветчина — 100 г;
- оливковое масло;
- соль, перец;
- розмарин.
Способ приготовления:
1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.
2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу.
3. Полейте растительным маслом, добавьте соль, перец, пармезан.
4. Сделайте слой ветчины и сыра.
5. Повторите: картофель — масло — специи — пармезан — тертый твердый сыр.
6. Запекайте при 180° в течение 20 минут.
Этот пирог идеально подходит для семейного ужина или когда нужно удивить гостей простым, но эффектным блюдом. Блюдо понравится всем членам семьи.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как приготовить пирог с черешнями. А житомирская фуд-блогерша поделилась рецептом мясного пирога, который она готовила с армянским лавашем.93
