Сорочинская ярмарка — одна из визитных карточек Украины. Обычно она проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района на Полтавщине. Эта ярмарка имеет особый колорит. Кто хоть раз посетил ее, не забудет это событие никогда и будет вспоминать всю жизнь. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о теме Сорочинской ярмарки в творческом наследии украинских фарфористов.

«Эта серия стала одной из вершин украинской фарфоровой пластики середины ХХ века»

— Скульптурная серия Валентины Трегубовой «Сорочинская ярмарка» была создана в 1966 году на Коростенском фарфоровом заводе, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. — Она стала одной из вершин украинской фарфоровой пластики середины ХХ века. Роспись выполнена красками и золотом, что придает композиции торжественности и праздничного звучания. Художница передает в композициях колорит украинской ярмарки. Вот, например, гончар с горшками и продавщица лука.

В. Трегубова. «Продавщица лука», «Гончар с горшками» — из скульптурной композиции «Сорочинская ярмарка». Коростенский фарфоровый завод. 1966

«Сорочинская ярмарка» Трегубовой будто застывшее мгновение театрального представления: кто-то танцует, кто-то торгует, а кто-то просто наблюдает. В композиции чувствуется и ритм, и настроение, и колористическая торжественность. Разнообразие персонажей, их жесты, позы и мимика передают весь гам, движение и красочную суету ярмарки, которая не случайно стала символом украинского национального колорита. Цена скульптурной группы «Сорочинская ярмарка» в 1960-х годах составляла 46 рублей — сумма по тем временам фантастическая, что свидетельствует как о художественной ценности композиции, так и о сложности ее изготовления. Только в 1967 году было экспортировано 200 комплектов в Канаду (Монреаль), а еще 30 — в Японию, что говорит о большом международном интересе к украинскому декоративному искусству.

— Красота!

- А вот фарфоровая шкатулка «Сорочинская ярмарка» Валентины Покосовской. На крышке — жанровая сцена с Сорочинской ярмарки: мужчина ухаживает за молодицей в праздничном наряде. Ее фигура гордая, самодостаточная, с легкой кокетливостью и осознанием своей привлекательности. Роспись корсета, цветастых платка и плахты поражает изысканной детализацией. Образ мужчины мечтательно-сентиментальный. После завершения обучения по специальности «художник-исполнитель по керамике» в 1951 году Валентина Покосовская была направлена на Барановский фарфоровый завод, где работала практически до конца своей жизни. Творчество Валентины Покосовской занимает важное место в истории украинской декоративной скульптуры середины XX века. Ее работы отличаются деликатной пластикой, этнографической достоверностью и декоративным совершенством, которое сочетает индивидуальную художественную манеру с традициями украинского фарфора.

В. Покосовская. Шкатулка «Сорочинская ярмарка». Барановский фарфоровый завод. 1954

«Тарелка Елены Жерновой рассказывает о щедрости украинской души»

— А кто из современных фарфористов обращался к этой теме?

- Очень хорошая работа «Сорочинская ярмарка» художницы Елены Жерновой. На переднем плане — воз с овощами и фруктами, символизирующий достаток и урожай. Позади — стилизованные палатки, ковры, кувшины, рушники — все, что олицетворяет ярмарочное разнообразие. В верхней части композиции — веселая птица, которая придает сцене динамики и нотки чуда. Эта тарелка рассказывает о щедрости украинской души, живущей в традиции ярмарки, где искусство, торг, пение и урожай сходятся в одно целое — в круг жизни.

Е. Жернова. Тарелка «Сорочинская ярмарка» от столового сервиза (дипломная работа во Львовском институте прикладного искусства), 1989 год

«Художница Олеся Томкив-Войтович создает веселый, красочный, театрализованный рассказ на стенках чайника, сахарницы, вазочки»

— Изысканно!

- Другая яркая серия — тарелка и кружка Валентины Родионовой. Тарелка — как театральная сцена ярмарки, где герои будто вышли на авансцену: мужчины и женщины в красочных нарядах, с козой, бутылками, пирожками, варениками и базарными разговорами. Цвета насыщенные: красный, желтый, синий… Кружка продолжает ту же тему, на ней изображена сценка с сельскими женщинами, которые несут на продажу гусей и поросенка. Их позы, одежда, детали изображения как будто кадры из кинокартины. Сюжет говорит сам за себя: здесь звучат ярмарочная песня, звонкие голоса, чувствуется аромат горячего хлеба и свежих шуток. Тарелка и кружка Валентины Родионовой — это визуальная открытка Полтавщины, где Сорочинская ярмарка живет на столе, в сердце, в украинском быту — ярко, тепло и с ароматом щедрого ужина.

В. Родионова. Тарелка и кружка «Сорочинская ярмарка». Будянский фаянсовый завод, 2003

Художница из Тернополя Олеся Томкив-Войтович создает веселый, красочный, театрализованный рассказ на стенках чайника, сахарницы, вазочки, используя методы стилизованного лубочного иллюстрирования, что приближает декор к детской книжной графике или сценической афише.

Декольные рисунки О. Томкив-Войтович «Сорочинская ярмарка» на предметах чайного сервиза формы В. Спицы, Д. Павлусика «Ромашка». Тернопольский фарфоровый завод. 1991

Мне очень нравится то, как тема ярмарки в фарфоровой пластике сочетает юмор, национальный колорит и театральную экспрессию. В этих композициях чувствуется живая энергия народной жизни, веселой суеты, шума, смешного и гротескного одновременно. Художники демонстрируют блестящее умение уловить характер в позе, улыбке, жесте — и именно это делает сцены настоящими миниатюрными представлениями. Эти фарфоровые композиции — по сути, визуальные метафоры украинской души: веселой, искренней, щедрой, глубоко лирической.

Фото в заголовке В. Трегубова. Скульптурная композиция «Сорочинская ярмарка». Коростенский фарфоровый завод. 1966. Хранится в Житомирском областном краеведческом музее

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

