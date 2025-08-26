Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Скарби України. Символи державності», на которой впервые показан клад, найденный в 2020 году возле поселка Городница на Житомирщине местным жителем Сергеем Комаром — 35 монет и два их фрагмента, которые датируются концом Х — началом XI веков (т.е. периодом правления великого князя киевского Владимира, который крестил Русь). Также на выставке (она посвящена Дню независимости Украины) представлены другие монеты времен княжеской Руси из коллекции музея, в том числе редчайший златник. Его отчеканили при князе Владимире из золота, которого в те времена в княжеской Руси было очень мало. Неудивительно, что пальцев обеих рук хватит, чтобы сосчитать все известные ученым златники. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что переселенец из Мариуполя нашел на Тернопольщине древние украшения.

«Городницкий клад — это, без преувеличения, сенсация»

На открытии выставки присутствовал Сергей Комар, который в 2020 году нашел Городницкий клад. Сейчас Сергей военный (на фото в заголовке — Авт.).

- Я набирал в лесу песок, чтобы замесить его с цементом (для домашних работ), и на определенной глубине наткнулся на грунт, который был темнее, чем тот, что вокруг него, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Комар об обстоятельствах, при которых он нашел старинные монеты. — Темный цвет песку придали старинные серебряные монеты. Они тогда выглядели непрезентабельно — черные, грязные. Я через знакомых вышел на историка Александра Алферова, и он приехал ко мне.

Монеты из Городницкого клада. Фото Национального музея истории Украины

Археологические раскопки на месте находки провели ученые во главе с кандидатом исторических наук Андреем Петраускасом. Сейчас он также находится в рядах Сил обороны Украины, но нашел возможность приехать на открытие выставки.

- Название поселка Городница дало основание ученым предположить, что во времена княжеской Руси там находилось городище, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Петраускас. — Несколько поколений археологов пытались его найти. Приобщался к этому и я. И вот случайная находка Сергеем Комаром монет подсказала, где именно искать городище. И мы его обнаружили. Но этого недостаточно — следует тщательно изучить его остатки. Кстати, существует версия, что оно было столицей княжества. А относительно монет стоит сказать следующее: за многие десятилетия исследований по всей территории Украины ученые Института археологии НАНУ нашли только один предмет, идентифицированный как серебряник княжеских времен. Этот факт наглядно иллюстрирует, насколько весома находка клада серебряников возле поселка Городница. Это подлинная научная сенсация.

Куратор выставки «Скарби України. Символи державності» кандидат исторических наук заведующая отделом Зинаида Зразюк ответила на вопросы «ФАКТОВ».

— Реставрация серебряных, найденных в 2020 году возле Городницы, была сложной задачей? — спрашиваю Зинаиду Алексеевну.

- Да, очень сложная работа, потому что это старинное серебро. Оно за много веков может расслаиваться. Эти монеты были покрыты очень толстым слоем окислов. Следовало их снять таким образом, чтобы не повредить изображения. Благодаря тому, что у нас работают первоклассные реставраторы, удалось успешно справиться с этой задачей, сохранить целостность монет. Но они очень хрупкие. Так что работать с ними следует максимально осторожно.

«Монеты очень хрупки, работать с ними следует максимально осторожно», - говорит куратор выставки Зинаида Зразюк. Фото автора

«Вполне возможно, князь Владимир приказал отчеканить монеты из золота в честь крещения Руси»

— Эти серебряники после очень длительного пребывания в почве и реставрации потеряли часть веса? — задаю еще один вопрос куратору выставки.

— Мы этого не знаем, ведь неизвестно, сколько они весили 1000 лет назад, когда были новыми. Важно отметить: несколько монет из клада были сильно деформированными. Реставрационный совет решал, следует ли их выровнять. После тщательного изучения этого вопроса пришли к выводу, что не будем выравнивать, потому что можем потерять эти монеты. Так что оставили погнутыми.

На многих серебряниках из Городницкого клада изображен трезубец. Фото Национального музея истории Украины

— Какие у ученых предположения относительно того, как клад оказался в той местности?

— Ответ на этот вопрос дали археологические исследования, проведенные на территории, где был найден этот клад. Рядом удалось раскопать остатки городища княжеских времен. То есть на берегу реки было поселение, там жили купцы, наверное, кто-то из них по тем или иным причинам закопал серебряники, но забрать их назад ему было не суждено.

— Тридцать пять монет и два их фрагмента, составляющие Городницкий клад — это были большие деньги в княжеские времена?

— Немалые. Следует понимать, что в обращении в те врема было ограниченое количество серебряников. То есть их было немного. И это может свидетельствовать о том, что круг людей, в котором ходили эти монеты, был достаточно ограниченным. Речь идет прежде всего о купцах и людях на службе у князя.

— При каких конкретно князьях чеканены монеты из Городницкого клада?

- При князе Владимире Святославиче (979 — 1015 годы правления), Святополке Окаянном (1015 — 1019 годы правления) и загадочном киевском князе по имени Петор (скорее всего, Петор — это христианское имя Святополка). На части серебряников изображен апостол Петр — небесный покровитель князя Петора.

На этом сребренике – святой Петр. Фото Национального музея истории Украины

— Если Петор — христианское имя Святополка, то, наверное, это все тот же Святополк Окаянный?

— Не искючено. По крайней мере, стилистически все эти монеты из клада очень похожи. Скорее всего, одни те же мастера их чеканили.

— Спрошу о златнике, который представлен на этой выставке. По какому поводу были отчеканены эти очень редкие монеты?

— Сначала скажу, что в музеях мира хранится 10 златников княжеской Руси. Был еще один, но он утерян.

Теперь, относительно вашего вопроса. По одной из версий, златники были отчеканены по случаю крещения Руси. Известно, что великий князь Владимир изначально был язычником. Когда он завоевал находившийся в Крыму Корсунь, принял там христианство. После этого женился на сестре византийских императоров Василия II и Константина VIII Анне. Вернулся в Киев и провел обряд крещения киевлян, начал строительство каменной Десятинной церкви. К этому же периоду относятся и известные нам златники. Отсюда версия — Владимир приказал отчеканить монеты из злотых в честь крещения Руси.

В музеях мира хранится всего 10 златников княжеской Руси. Фото Национального музея истории Украины

На фото в заголовке Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им сокровищем. Фото автора

