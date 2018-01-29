Андрей Илларионов: «В Вашингтоне слышен топот россиян, которые боятся «кремлевского доклада»

В США готовятся обнародовать сенсационный документ о причастности российских топ-чиновников и олигархов к коррупции

В законе № 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанном Трампом 2 августа 2017 года, говорится о необходимости усиления давления на КНДР, Иран и Россию, к действиям руководства которой привлечено особое внимание. В статье 241 закона сказано, что Министерству финансов США необходимо в течение полугода подготовить доклад о «финансовой обслуге» Кремля — крупнейших российских предпринимателях, размерах и источниках их доходов, активах их родственников, деловых контактах с иностранными компаниями. Работа по подготовке документа проходила в обстановке строжайшей секретности. Аналитики считают, что закон станет новой вехой в юридическом «наступлении» на Россию, поскольку последствия для ее политической и бизнес-элиты, «обогатившейся за счет российского народа», могут быть весьма серьезными: индивидуальные санкции, замораживание финансовых активов, запрет на въезд в США. После этого американским компаниям и гражданам будет непросто сотрудничать с персонами, попавшими под санкционный каток. За составление черных списков отвечает Office of Foreign Assets Control министерства финансов США. Это ведомство в 2014 году включило в списки близких Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Игоря Сечина, Юрия Ковальчука. Совсем скоро мы узнаем, кто еще составит им компанию. О докладе, о предстоящих «выборах» президента России, о рисках введения миротоворцев на территорию Украины «ФАКТАМ» рассказал по скайпу российский экономист Андрей Илларионов, занимавший ряд должностей в органах власти РФ, включая пост советника Путина (с 2000 по 2005 год), с которого он ушел в отставку, объявив: «С таким авторитарным государством работать не буду». Илларионов давно и последовательно выступает с резкой критикой путинского режима, последние несколько лет живет в США. В настоящее время он является президентом некоммерческой организации «Институт экономического анализа».

— Андрей Николаевич, как будут развиваться события после публикации так называемого кремлевского доклада?

— Наибольшее внимание сейчас привлечено к статье 241 (хотя другие тоже представляют интерес) закона № 3364. На основании этой статьи готовится доклад, где будет обнародован черный список представителей окружения Путина, а также их близких родственников с обоснованием, почему тот или иной персонаж оказался в него включенным. Кроме открытой части доклада готовится и закрытая, которую представят Конгрессу, но не широкой публике. Закрытую часть списка тоже не опубликуют.

Что будет дальше? Тех, кто окажется в списках, ждут, мягко говоря, неприятности. На основании этих списков американские и международные органы, занимающиеся контролем финансовых сделок, наложат санкции, касающиеся ведения этими лицами (или некоторыми из них) деловых операций, использования принадлежащих им денежных средств, оказавшихся на территориях под американской юрисдикцией, запрета въезда в США.

— Недавно группа международных экспертов — дипломат Дэниэл Фрид, которого называли «главным по санкциям» в администрации Обамы, профессор экономики из Швеции Андерс Ослунд, ученый и публицист Андрей Пионтковский и вы — в статье для сайта Atlantic Council сформулировали семь категорий будущих фигурантов: политические деятели и бизнесмены, несущие ответственность за агрессивные, коррупционные и/или преступные действия в Российской Федерации и за ее пределами; ближний круг «друзей Путина из Санкт-Петербурга»; «золотые дети» (известно, что им нередко передают часть активов); «хранители личных активов» Путина; крупные бизнесмены, получающие выгоду от ведения совместного бизнеса с Кремлем; коррумпированные менеджеры государственных компаний; руководители полугосударственных компаний, принадлежащих тем, о ком речь выше…

— Должен вас поправить. Перечисленные семь категорий — это наши предложения относительно критериев и групп лиц, соответствие которым позволило бы сформировать список этого доклада. Однако поскольку авторы доклада — это сотрудники Министерства финансов, Государственного департамента, Национальной разведки Соединенных Штатов Америки, то именно они решают, кого включить в список, в соответствии с какими критериями и по каким группам. Не исключаю, что какие-то наши предложения они могут использовать. Но, возможно, их классификация и подходы будут отличаться. Мы высказали свои соображения. Но это вовсе не означает, что окончательный вариант документа сделают по нашим лекалам.

— Можно спрогнозировать, какой будет реакция окружения Путина на доклад? Или они снова станут делать вид, что все замечательно, и чуть ли не благодарить за санкции, как это было ранее?

— Судя по комментариям, в Кремле действительно нервничают. Это бесспорно. Поэтому в Вашингтон были направлены гонцы с разведывательными целями: можно ли остановить публикацию доклада, кого включат и кого не включат в списки, какой набор санкций может быть применен, нельзя ли каким-то образом дискредитировать экспертов, причастных к разработке критериев доклада, и, следовательно, ослабить информационный эффект от него, по крайней мере, на российскую публику. Кремлевскую верхушку это серьезно беспокоит, поскольку вероятное ограничение возможности ее действий воспринимается ими весьма болезненно.

Какая реакция может быть? Поначалу, кроме заявлений со стороны Кремля, наверное, ничего особенного не произойдет. Однако по завершении так называемых выборов и инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок, вероятно, начнется новая кампания, нацеленная как на конфронтацию с Западом, так и на борьбу с российский оппозицией. Естественная для Путина и его окружения позиция в этой ситуации — представлять страну в качестве осажденной крепости и пытаться добиться тотальной мобилизации населения вокруг себя, любимых. Главным пропагандистским лозунгом может стать что-то подобное недопущению «бегства российских граждан с тонущего корабля».

— Вернемся к докладу. Когда речь идет о выведенных за рубеж российскими коррупционерами средствах, называют разные суммы. Чаще всего звучит цифра — 1,2 триллиона долларов. Откуда она взялась?

— Она указана в докладе, подготовленном группой экономистов, среди которых Тома Пикетти (французский экономист, автор бестселлера «Капитал в ХХI веке». — Авт.). В этом исследовании сделана попытка оценить объемы средств, выведенных из России за рубеж с момента распада Советского Союза. Используя разные методики, они получили цифру приблизительно в 1,2 триллиона долларов. Но в их подходе есть изъяны, и потому названная сумма может быть поставлена под сомнение. И даже если она верна, из этого не следует, что все эти деньги выведены за рубеж лишь путинским окружением. Похищенные ими средства действительно огромны, но важно знать, кто, сколько, когда и куда вывел.

— Рупоры Кремля уже говорят, что доклад не будет иметь никакой юридической силы. Это в самом деле так, поскольку все зависит от того, насколько твердо себя поведет администрация Трампа, ведь ей придется вступить в конфронтацию с официальной Москвой. К тому же могут обостриться и без того плохие отношения с Конгрессом. Прокомментируйте этот тезис.

— В какой-то степени с таким утверждением можно согласиться, потому что доклад сам по себе — это не юридический документ, не ордер исполнительной власти на те или иные действия и даже не законодательный акт Конгресса. Доклад предназначен прежде всего для публикации, размещения на сайте администрации США. Да, его, безусловно, будут цитировать мировые СМИ. Да, доклад вызовет ажиотаж. Но юридических последствий он, строго говоря, не несет.

Однако этот доклад, вне всякого сомнения, создаст новую информационную реальность, поскольку в нем будут названы имена граждан Х, Y, Z и указано, почему именно они там упомянуты. Особенностью доклада является то, что он подготовлен не уважаемым журналистом-исследователем, не представителем оппозиции, не ученым-академиком, а сотрудниками исполнительных органов государственной власти США. Причем по требованию закона, принятого Конгрессом. То есть статус этого доклада будет совершенно особым.

— Иная весовая категория.

— Понятно, что еще до введения санкций, какие могут принять, к примеру, FinCEN (подразделение Министерства финансов США, занимающееся финансовыми преступлениями) или FATF (международная группа по разработке мер борьбы с отмыванием денег), в ситуации, когда перед американским банком или европейской компанией встанет вопрос, вести ли бизнес с человеком, чье имя упомянуто в докладе, в большинстве случаев, вероятно, будет принято решение об отказе. Потенциальные бизнес-партнеры, по крайней мере, в США и в Европе, скорее всего, предпочтут не иметь дела с фигурантами «кремлевского доклада», даже если официальных запретов не будет.

— Перейдем к другой теме. Недавно Андрей Пионтковский сказал, что Путин все время меняет стратегию в отношении Донбасса: то была концепция «русского мира» и «Новороссии», потом появилась идея втолкнуть «Л/ДНР» в Украину и добиться федерализации, теперь заговорили о введении миротворцев. Инициатива президента Казахстана Назарбаева о переносе переговоров из Минска в Астану явно продиктована Кремлем. Что опять надумал Путин?

— Возможно, это сделано для того, чтобы Александр Лукашенко не чувствовал себя слишком нужным обеим сторонам и очень самостоятельным. И, следовательно, немного поумерил свой пыл в очередном флирте по сближению с Западом.

Что касается подхода Путина к «ДНР» и «ЛНР», то в целом его принципы определились достаточно давно, еще в 2014 году. Пока ничто радикально не изменило этот подход. Идея остается той же: пользуясь так называемыми Минскими договоренностями, обеспечить «вталкивание» этих «республик» в состав Украины — чтобы торпедировать самостоятельное внутриполитическое развитие страны. Слава Богу, украинское общество и власти (хотя не сразу и не все) постепенно пришли к пониманию этой несложной истины. Последние несколько лет они действуют, чтобы не допустить этого «вталкивания».

Однако потенциальное введение миротворческой миссии может нанести большой ущерб Украине и серьезно ослабить ее позицию.

— Объясните, пожалуйста, почему.

— В этом деле надо быть предельно осторожными. Если вводятся так называемые голубые каски, то следует отдавать себе отчет, кому они будут подчиняться. Миротворцы, несмотря на мягкое и нежное название, — это войска. Можно обсуждать, какие они, чем вооружены (легким или тяжелым вооружением). Но это войска. Главное — понимать, что на суверенной территории Украины могут появиться несколько десятков тысяч вооруженных людей, которые не подчиняются украинской власти.

Вот вы спросили, меняет ли Путин свою стратегию. Очевидно, что нет. Он меняет тактику. Одним из его новых тактических шагов (при сохранении прежней стратегии) является, в частности, предложение о введении миротворцев на территорию «ЛНР» и «ДНР». Чтобы Захарченко и прочих «деятелей» оккупированного Донбасса защищали не только российские войска, но и так называемые миротворцы. Из кого бы ни состояли эти международные силы (белорусы, армяне, казахи, ланкийцы, танзанийцы), они по определению должны будут обеспечивать безопасность и спокойствие на востоке Донбасса. Что означает — обеспечивать дополнительную безопасность и укрепление существующего там политического и военного режима (оккупационного режима, осуществляемого российскими военными и формированиями «ДНР» и «ЛНР»). То есть, дав добро на введение миротворческих войск, украинское руководство соглашается с использованием дополнительного мощного международного военного и политического ресурса для укрепления незаконной бандитской власти на своей суверенной территории.

Если официальный Киев, например, соглашается на введение войск своих союзников, которые при этом подчиняются Генеральному штабу ВСУ, правительству, президенту, то это было бы понятно. Но согласие на введение десятков тысяч вооруженных людей, не подчиняющихся ей, вызывает один вопрос: зачем?

Четыре года назад — во время кремлевской кампании по захвату Крыма — украинские власти обращались к своим западным партнерам с просьбами о помощи. И вместо нее получили совет: не сопротивляться и сдать полуостров. А теперь представьте, если вновь возникнет подобная ситуация и западные партнеры посоветуют то же, однако в вашей стране в это время будут находиться десятки тысяч военнослужащих, не подчиняющихся украинской власти. Каким будет ответ Киева?



* Андрей Илларионов: «В Вашингтон были направлены гонцы с разведывательными целями: можно ли остановить публикацию доклада, кого включат и кого не включат в списки, какой набор санкций может быть применен». Фото предоставлено x1.com.ua

— Трудно спорить с вашими доводами.

— Очень важно, чтобы люди в Украине задумались: почему Путин предложил ввести миротворцев на территорию оккупированного Донбасса? — продолжает Андрей Илларионов. — И зачем это нужно Украине?

— 18 марта — день выборов президента России. Чем нынешняя предвыборная кампания отличается от предыдущих, кроме заведомо известного результата?

— Прежде всего нельзя использовать по отношению к таким явлениям слово «выборы» без кавычек. Хотя, на мой взгляд, более точными являются термины «спектакль, цирк, балаган, водевиль». Трудно обнаружить принципиальную разницу между тем, что происходит сейчас, и тем, что происходило в 2004, 2008 и 2012 годах. За исключением того, что понимание цирковой природы этого явления стало более широким, чем прежде.

— Почему у Путина такие странные, мягко говоря, соперники: например, председатель совхоза имени Ленина из Подмосковья Павел Грудинин или эпатажная крестница Путина Ксения Собчак?

— На арену вышло новое поколение «артистов». В 2004 году «баллотировался» бывший начальник охраны Жириновского (речь об Олеге Малышкине. — Авт.). Скажите, какая разница: Малышкин или Собчак?

— По большому счету, никакой.

— Но все-таки следует признать, что Собчак более талантлива. Например, российские министры не призывали голосовать за Малышкина, а вот за Собчак активно агитируют бывшие гайдаровские соратники Нечаев и Ясин. Согласитесь, это крупная творческая удача сценаристов и режиссеров.

— Какой сюрприз может преподнести Путин электорату перед выборами? Или в этом нет никакой необходимости, ведь он и так всем нравится?

— Сюрпризы не исключены, но маловероятны. Путину не нужны никакие необычные события, какие могли бы дестабилизировать ситуацию. Любая слишком яркая новость, громкий скандал, проблема и даже удача способны внести сумятицу в размеренный процесс грядущей интронизации. Путину это сейчас не нужно.

— Российская журналистка Наталья Геворкян, проживающая сейчас в Париже, недавно дала большое интервью изданию «Гордон», где много говорила о 2024 годе — о следующих выборах президента России. Она рассуждает, что может рассматриваться вопрос о преемнице Путина — его дочери Екатерине. Это бурная фантазия? Или на самом деле может случиться такая история?

— Наталья Геворкян высказала эту гипотезу впервые, если не ошибаюсь, в октябре прошлого года, вскоре после заявления Собчак о своем выдвижении. На мой взгляд, это наиболее рациональное объяснение ее кампании. Другие версии (например, Собчак «заберет» голоса у Навального) не выдерживают критики.

Предположение Геворкян не означает, что именно так и произойдет в 2024 году. Она лишь отмечает, что Собчак выступает на разогреве аудитории для возможного будущего появления Екатерины Тихоновой. Российских избирателей тестируют на готовность поддержать в президентской кампании молодую женщину с достаточно современными взглядами.

Можно не сомневаться в том, что ЦИК зарегистрирует Собчак кандидатом. Потому что авторам этой идеи необходимо не просто ее участие в президентской кампании, но и приличный результат. Если Собчак набирает, например, три процента голосов, то это не очень хорошо, поскольку означает, что российская публика еще не готова к восприятию молодой женщины в качестве потенциального президента России. Если же получит, например, восемь—десять процентов (как Михаил Прохоров в 2012 году), то тест пройден. Следовательно, в следующий раз иная молодая женщина, за которой нет такого информационного шлейфа, как за Собчак, политически позиционирующая себя более сдержанно и поддержанная всей мощью подконтрольных Кремлю СМИ, действительно сможет получить значительное количество голосов, которые, будучи усилены традиционными фальсификациями, а также другими приемами, в конце концов приведут ее в президентское кресло.

— Блестящая комбинация, должна заметить.

— Владимир Владимирович всегда отличался нестандартными идеями, многовариантными подходами к решению поставленных задач, долгосрочным планированием, тщательной проработкой и систематической реализацией подготовленных планов в течение длительного времени.

— В марте прошлого года в интервью «ФАКТАМ» вы сказали, что запас прочности у российской экономики достаточно большой. Изменилась ли ситуация?

— Год назад российская экономика медленно выходила из двухлетней рецессии (спада производства. — Авт.), начатой весной 2014 года и спровоцированной кремлевской агрессией против Украины. Весной 2016 года появились слабые признаки выхода из этой рецессии. Процесс продолжался до середины прошлого лета, когда российская промышленность, судя по всему, вступила в новую рецессию. Это главное экономическое событие минувшего года.

— Еще вопрос. В России будет новый премьер-министр? Или альянс Путин — Медведев незыблем?

— Пожалуй, именно этот вопрос заслуживает самого серьезного внимания. Обсуждать, займет ли Путин снова пост президента в 2018 году, бессмысленно. А вот кто станет премьер-министром в мае этого года — нужно.

В ответе есть две развилки. Первая — Медведев или не Медведев? Когда год назад появился фильм «Он вам не Димон» (фильм-расследование, снятый Фондом борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, был обнародован 2 марта 2017 года. — Авт.), казалось, что таким образом силовики практически уничтожили репутацию Медведева и что после такого удара Путину будет трудно переназначить его на пост премьера.

По прошествии года стало очевидно, что психологический эффект от фильма фактически исчез. Поэтому нельзя полностью исключить продление пребывания Медведева в том же кресле в следующие годы. Если цель Путина — провести очередное цирковое представление в 2024 году именно так, как мы с вами говорили, то пригодным премьером для проведения кампании избрания дочери Путина президентом может являться и Медведев.

Однако не исключены и другие варианты. Если Путин подойдет к вопросу о назначении главы правительства с, так сказать, «партийных» позиций (партийных в кавычках, речь идет не о формальных партиях, якобы присутствующих в Государственной думе, а о реальных, существующих в российской власти), то он может назначить одного из представителей этих «партий» (таких «партий» в нынешней российской власти три).

Главный кандидат от сислибов (системных либералов. — Авт.) — Алексей Кудрин (министр финансов РФ с 2000 по 2011 год. — Авт.). Если в условиях ухудшающейся экономической ситуации Путин решит начать нечто подобное «нормализации» отношений с Западом (что маловероятно, но не исключено), то теоретически подходит Кудрин.

Если в результате внутрирежимной борьбы силовики оттеснят сислибов, а Путин пойдет на дальнейшее обострение конфронтации с окружающим миром и подавление оппозиции, то премьером может стать кандидат от «партии» силовиков Сергей Нарышкин (бывший глава администрации президента РФ, бывший председатель Государственной думы, ныне директор Службы внешней разведки. — Авт.).

Наконец, если Путин сохранит и сислибов, и силовиков на дистанции и сразу же сосредоточится на решении «проблемы 2024 года», то не исключено, что он остановится на кандидатуре от «партии Михаила Ивановича» и «кооператива «Озеро» (дачный кооператив на берегу Комсомольского озера был учрежден Путиным и семью пайщиками в 1996 году, это его ближайшее окружение. — Авт.) — Алексея Миллера (председатель ПАО «Газпром». — Авт.).

Поэтому реальных кандидатов на пост премьер-министра России сейчас четверо: Медведев, Кудрин, Нарышкин, Миллер. У Путина есть еще время до мая, когда ему надо принять это решение.

— В СМИ звучат фамилии потенциальных фигурантов «кремлевского доклада»: Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Роман Абрамович. Как сейчас чувствуют себя в России большой бизнес и деловая элита? Читала, что ропот усиливается, что «вокруг атмосфера страха и беспокойства», что переворот, если таковой вдруг случится, могут инициировать именно представители бизнес-элиты. Это так?

— То, что есть, — это не ропот. Это, скорее, шепот. Такой себе еле слышный шепот на так называемых рублевских олигархических кухнях. Конечно же, никакого переворота никакой крупный бизнес не готовит и готовить, в принципе, не может. Если что-то и есть, то это топот. Топот тех, кто бежит в Вашингтон пытаться договариваться, чтобы их не включали в санкционные списки. Топот тех, кто начал дистанцироваться от Путина и Кремля, находя миллионы поводов избегать публичных мероприятий с руководством режима. И, конечно же, топот тех, кто старается перевести свои средства, капитал и операции, отвести родственников от возможного удара западных санкций и почти гарантированных проблем в предстоящие годы в России.